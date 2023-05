Paco López: "El equipo hoy ha merecido mucho más"

Orgullo e impotencia. Esas son las palabras en las que se podrían reflejar las palabras de Paco López en su análisis tras el empate que han cosechado los suyos en Mendizorroza. El técnico valenciano se ha mostrado orgulloso de la imagen que han dado sus jugadores en un partido que, como ha reconocido, ponía pie y medio en el ascenso directo. En esta ocasión, el entrenador rojiblanco no se ha mordido la lengua en torno al arbitraje y considera que ha sido determinante para que su equipo no se lleve del estadio alavesista un botín aún mayor. También ha alabado al héroe inesperado del encuentro, un André Ferreira que se ponía hoy bajo palos por primera vez en mucho tiempo como si nunca hubiera dejado de hacerlo.

Reparto de puntos. "El vestuario está tocado, no por el juego, la imagen, la lucha, la pelea, porque creen que han sido injustamente tratados hoy en el campo. Yo, como entrenador, orgulloso del partido que hemos hecho hoy, sobre todo de la primera mitad. El segundo tiempo ha sido casi imposible meternos en el partido por diferentes circunstancias y nos quedamos con esa entrega y la pelea. Y ya con la igualdad, de intentar ir a por el partido. La sensación es agridulce, porque el equipo hoy ha merecido mucho más.

Expulsión de Sergio Ruiz. "La expulsión es determinante con un partido que está tan igualado, con dos equipos que luchan por el ascenso. La igualdad existe en esta categoría y más contra este tipo de equipos. Yo ya no me voy a la expulsión solamente. Hay veces que hay 'faltitas' que se pitan a favor, otras que no se pitan a tu favor y eso va mermando. Yo en el descanso la verdad es que tenía una mala intuición, sinceramente, porque he visto en el momento que ha terminado el primer tiempo y el árbitro se ha ido hacia el túnel, pues el entrenador, los jugadores del Alavés se han ido a decirle absolutamente de todo al árbitro. Y yo sé que al final somos humanos y daba la sensación de que el árbitro parecía, por lo que yo les estaba escuchando, que nos estaba dando algo y yo desgraciadamente sé por llevar muchos años en el fútbol que, inconscientemente, puede pasar factura y ha pasado factura. Pero nos quedamos con la actitud del equipo, con la gente que se ha desplazado hoy hasta aquí que se han pegado un palizón y quería que se fueran orgullosos de su equipo".

Muchas sorpresas en el once. "Ya dije en la previa que quería ver un equipo con personalidad, el partido que teníamos en la cabeza es el que hicimos en Albacete. Queríamos volver a ser nosotros fuera de casa, borrar de nuestra mente partidos anteriores. Hoy intuíamos que el Alavés iba a jugar con dos delanteros, con 4-4-2 y que la idea era generar superioridad en medio campo con tres jugadores de buen pie. Sergio lo tiene, de los mejores del equipo, Pol no hace falta decirlo y Melendo pues fíjate. Queríamos llevar la iniciativa, generar superioridad por dentro para conectar con los tres delanteros, Shon, Callejón por derecha y Myrto por izquierda. Y tratar de presionar lo más arriba posible. Ellos han jugado más directos con Villalibre y Miguel, era un problema porque nos quedábamos a veces mano a mano con el delantero, pero era un día para arriesgar y queríamos ganar el partido".

Interrupciones en el juego. "Es difícil gestionar las emociones cuando hay dos equipos que se están jugando tanto y eso es así. Al final se traslada al terreno de juego. Todo el mundo quiere ganar y hay veces que nos equivocamos y es así desde el banquillo, pero no es nada fácil gestionar esas emociones. El equipo que, sobre todo, en los momentos importantes del juego tuviera más tranquilidad y por eso también irnos a jugadores de buen en medio campo y arriesgar para tratar de bajar el ímpetu del Alavés. Ojalá y las pudiéramos controlar, pero las emociones desgraciadamente son incontrolables".

Ausencia de Raúl. "Lo de Raúl fue un golpe que se dio el último partido. Había entrenado toda la semana con normalidad, pero ayer en el último entrenamiento se volvió a hacer daño en el mismo sitio y hay que esperar a ver el diagnóstico real. Ayer, evidentemente, yo quería que viajara y estuviera con el equipo, él también lo pidió y esta semana le harán las pruebas oportunas".

Actuación destacada de André. "André tenía una papeleta muy difícil después de tanta inactividad, de todo lo que le ha pasado este año y el chico también se merecía parar el penalti más que nadie por cómo trabaja".

Dejar fuera a Meseguer. "Teníamos que dejar fuera a uno. Entendíamos que teníamos a muchos centrocampistas. De inicio estaban jugando Pol, Melendo. Teníamos a Yann y a Petrovic pensando en si nos poníamos por delante tener gente de otro perfil. Teníamos a Quini también entre algodones y Ricard lo teníamos que tener en el banquillo por si acaso. Son muchas las circunstancias que uno piensa cuando se tiene que dejar a alguien fuera".

¿Buen punto? "Los análisis en frío toman diferencias, pero los dos equipos queríamos ganar hoy, porque sabíamos que dábamos un paso. En nuestro caso nos daba un porcentaje muy alto de ascenso directo".