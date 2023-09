Paco López: "Si competimos a nuestro máximo nivel, seremos incómodos para cualquier rival"

El entrenador del Granada, Paco López, ha comparecido en el mediodía de este jueves para la rueda de prensa previa al encuentro de la Real Sociedad en San Sebastián. En ella, el técnico de Silla ha destacado que los jugadores han demostrado tener capacidad para competir ante cualquiera en estos tres encuentros ligueros disputados y ha catalogado al equipo vasco como "un gran rival y de Champions", aunque "la ilusión no nos la va a quitar nadie" para el encuentro de este sábado.

De la misma forma, Paco López se ha limitado a no hablar del mercado de fichajes hasta que no termine y sepa la plantilla que tiene y ha comunicado que Lucas Boyé podrá disputar sus primeros minutos con la elástica rojiblanca. Además, ha comentado que Torrente no entrará en la convocatoria todavía para estar al máximo al regresar de la ventana de selecciones.

El estado de Lucas Boyé. "Teniendo en cuenta que ha entrenado solo dos días, tenemos suerte que viene de jugar y entrenar con su anterior equipo. Entra en convocatoria y valoraremos si sale de inicio o durante el partido".

La disponibilidad de la plantilla. "Gonzalo Villar ha completado el entrenamiento y va a estar disponible. En cuanto a Torrente, se ha decidido junto a servicios médicos que tenga una semana de entrenamientos y vuelva después del parón. Sus sensaciones van siendo buenas, pero no del todo para poder competir. Y Famara está en conversaciones con el club. Hoy no ha entrenado, sabéis que nos queda el día de hoy de mercado y hasta que no acabe no sabremos qué plantilla tendremos para competir el resto de la Liga".

La situación de Weissman y Bodiger y la tranquilidad con Bryan. "Es el club el que está en contacto con los jugadores que podían salir, entre ellos ambos jugadores. No te puedo decir nada más, es una cuestión del club y la dirección deportiva. No voy a entrar en eso, me centro en lo que dispongo y el foco lo tengo en la Real Sociedad. Y lo de Bryan, lo mismo, no hay más. Va a entrar en convocatoria para el partido de mañana".

Sobre la Real Sociedad. "Equipo de Champions, este jueves lo vimos en el sorteo. Con eso creo que lo digo todo. Sabemos al equipo al que nos vamos a enfrentar, en qué estadio y en qué situación. En cuanto a puntos no ha empezado bien, pero Imanol es un gran entrenador que lleva años con la misma idea y base de jugadores, y señas de identidad. En su campo le meten un ritmo altísimo con la pelota y es difícil quitársela. Los jugadores tienen muy buen pie y cuando llegan a tres cuartos de campo son muy verticales. Es un equipo complicado y a nosotros nos queda seguir confiando en nuestra idea. Hemos demostrado que si competimos al máximo nivel, por lo menos seremos incómodos para cualquier rival. Vamos a tratar de que sea así y cuando podamos tener la pelota les trataremos de hacer daño. Jugamos contra un gran rival y de Champions, pero la ilusión no nos la va a quitar nadie".

La prioridad en los refuerzos. "Déjame que no te pueda contestar a eso. Es tan cambiante... Todos sabemos donde se puede aumentar la competitividad, no hace falta que lo diga yo. Cuando termine el mercado haremos una valoración. Como entrenador, lo único que te pueda decir es que tenga lo que tenga iremos a muerte. No puedo darle muchas más vueltas".

Como condicionan las bajas para el sistema. "Tratamos de quedarnos con lo positivo. Con lo que tenemos, afrontar el partido. La idea y las señas de identidad están clara independientemente de la estructura. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo que tenemos. Si damos nuestro máximo nivel, vamos a competir".

Como vive las últimas horas de mercado. "Ahora mismo estoy en plan Real Sociedad, como neutralizar su juego y como hacerles daño. Todo lo demás ya no me corresponde a mi. No voy a perder un solo segundo en las cosas que no puedo modificar. Mañana ya me trasladarán como ha quedado la plantilla definitivamente".

Los perfiles del centro del campo. "Estoy muy contento con Gumbau y Sergio Ruiz. La pena es que Gonzalo Villar haya venido con tanto retraso de entrenamiento. Tenemos también a Petrović... Lo que se trata es que esas mezclas sean interesantes y den el rendimiento colectivo que deseamos. A veces jugaremos con dos, otras con tres. Tenemos también a Melendo, que en momentos determinados lo podemos usar ahí. Tener jugadores así ayudan a que esa posición vaya funcionando.

El ocupante de la portería. "No va a haber portero titular ni suplente, ya te lo anticipo. Cada partido, el que creamos que nos va ayudar más en función de cada partido. El que entendamos que nos va ayudar más será el que juegue".

El caso Shon Weismann. "En cuanto termine el mercado, estaré a muerte con los jugadores, esté quien esté".