Paco Cuenca celebra el éxito de 'Pobre Diablo', la serie realizada por la firma granadina Rokyn Animation

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha trasladado al director creativo de Rokyn Animation, Manuel Sicilia, el orgullo y satisfacción de la ciudad por contar con una empresa que, con un total de 90 trabajadores, de los que 45 desarrollan su labor desde su sede en el centro de Granada, ha situado una de sus producciones, 'Pobre diablo', como la serie de animación para adultos de la plataforma HBO más vista en España, por delante de 'The Last of Us', y la quinta en Estados Unidos.

Para el máximo responsable municipal, el éxito cosechado por la serie de animación 'Pobre diablo', facturada por el estudio granadino Rokyn Animation, es un ejemplo más del enorme potencial técnico y creativo de Granada, "que se ha convertido en un lugar de referencia en la industria de la tecnología, la ciencia y la investigación".

El máximo responsable municipal ha realizado estas manifestaciones en el transcurso de una visita realizada, junto con la concejala de Juventud en el Ayuntamiento de Granada, Sandra Rodríguez Salas, a las instalaciones de la firma creativa y audiovisual granadina, donde ha enmarcado el éxito de la firma granadina dentro de la estrategia impulsada por el gobierno municipal para avanzar en la consolidación en Granada de nuevo ecosistema productivo generador de empleo basado en la ciencia y el desarrollo.

"Se trata de una visión en la que la calidad de vida de nuestra ciudad y el enorme talento y la alta cualificación técnica salida de nuestra Universidad y la propia sociedad granadina están sirviendo para que Granada siga avanzando en el desarrollo de todo un sistema empresarial y tecnológico que está siendo referente a nivel internacional", ha subrayado.

Cuenca se ha referido así a Rokyn Animation como una firma granadina, "donde se combina el talento creativo de animadores seniors, con una gran trayectoria a sus espaldas, con jóvenes talentos que, con menos experiencia, han conseguido llevar el nombre de Granada a lo más alto en el mundo de la animación".

'Pobre diablo', con guion de Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y Miguel Esteban y producido por Buendía Estudios, es la primera serie animada de adultos de la plataforma HBO y ha sido desarrollada exclusivamente por la productora granadina, de la que, tal y como ha recordado Cuenca, cuenta con un centenar de reconocimientos internacionales en los principales festivales de animación, entre los que destacan dos Goyas y una nominación a los Oscar.

"Desde hace mucho tiempo esta empresa viene cosechando un gran reconocimiento y éxito en el sector de la animación, fruto de la alta cualificación, generado por sus 90 empleados, de los que 45 trabajan en nuestra ciudad", ha insistido, para a continuación subrayar que, "gracias a ese gran talento Granada comienza a consolidar un nuevo tejido productivo basado en la ciencia y la tecnología, que se suma al sector de la hostelería".

Especial atención ha prestado al hecho de que "el éxito de empresas como Rokyn Animation, no solo es un motivo de orgullo y satisfacción, sino que permite generar puestos de trabajo y, sobre todo, garantiza que los jóvenes talentos granadinos se queden en su tierra y no tengan que irse a trabajar fuera de su ciudad", ha dicho.

También ha expresado que "las nuevas tecnologías son, sin lugar a dudas, las nuevas puertas de acceso al mercado laboral y Granada ofrece una inmejorables condiciones y calidad de vida, con un sensato nivel de costes que hace muchas empresas estén decidiendo ubicar su proyecto empresarial en nuestra ciudad”.