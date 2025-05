Pacheta: "Vamos a conseguir que el equipo transmita energía a la afición"

Un hombre confiado. Esa es la sensación que transmite José Rojo Martín 'Pacheta' en primera persona. Lo de Pacheta es el apodo que le otorgaron a su familia en su pueblo, Salas de los Infantes -Burgos-.

Tras su presentación en el Nuevo los Cármenes ante la afición, el nuevo técnico rojiblanco ha atendido a GranadaDigital para poner sobre la mesa los principales retos en este tramo final de la temporada y hablar de sus expectativas ante este nuevo proyecto deportivo y laboral.

A pesar de haber tenido varias oportunidades para recalar en el club anteriormente, Pacheta llega a Granada porque se han dado varias circunstancias que antes no. "Hay oportunidades en las que no se llega a acuerdo. Y hay otras en las que sí, y en esta se ha dado. Estoy feliz de estar aquí. Creo en este club y en estos futbolistas. Es lo que me trae hasta aquí ahora", confiesa.

No es sencilla la empresa que se ha encontrado, aunque cree que hay detalles que diferencian casi todo. "Intento transmitirles sencillez, que sientan que les estoy liberando de la obligatoriedad. Tienen que disfrutar de esto. Jugar bien, ser fieles y es lo que intentando que vaya calando. Voy envenenando".

Precisamente, tendrá que intentar "envenenar" a futbolistas como Weissman, Hongla y Trigueros, con los que ya ha coincidido, pero que no están teniendo su año. "van a estar enganchados. Va estar enganchado todo el equipo".

Carpintero de una familia humilde

En su presentación, desde un primer momento, no duda en mantener un tono motivador y convencido. Es carpintero de formación, viene de una familia humilde a una ciudad como Granada, que considera maravillosa. Pero más allá de ello, no duda en subrayar que los entrenadores valoran mucho más las condiciones de trabajo, en referencia a la Ciudad Deportiva.

El burgalés ha querido mandar un mensaje de optimismo y tranquilidad, ya que cuando uno llega a proyectos avanzados es "porque no va bien".

Además, cree que es importante crecer como club. "Somos 10 en el cuerpo técnico. Voy a tener trabajo para todos los del club. Intentamos hacer un poquito mejor al Granada y que la gente crezca como cualquier jugador. Mi objetivo es convencer a los jugadores y ganar. Los equipos se construyen a través de las victorias. Tengo que conseguir que todos miremos en la misma dirección. Si vamos en la línea, podemos conseguir los objetivos".

El reto más próximo para Pacheta

Pacheta lo tiene claro. "Es ganar en La Coruña". Para ello, "tengo que hacer que el jugador crea en mí. De momento hay una expectación que el jugador tiene con respecto al entrenador que llega nuevo. Y ahora me los tengo que ganar. Solo me los voy a ganar cuando les haga mejores a ellos. Cuando ellos sientan que tú les estás haciendo mejores. Esos dos pilares son fundamentales. Para construir un equipo, para construir un vestuario, para construir un proyecto. ¿Da tiempo en cuatro días a preparar un partido? Esto lo hemos hecho ya".

Además, ha repetido que llega para ascender. En cuatro días, sí. En los sitios en los que hemos ido hemos sido capaces de cambiar ciertas cosas. Quizás es muy poco tiempo para inculcar tu modelo. Pero podemos hacer cosas en las que nosotros creemos. Yo me tengo que desgastar ahora. Que el jugador sepa cuáles son sus virtudes, sepa cuáles son sus defectos, que los defectos los esconda y que saque cuantas más veces sus virtudes mejor. Mi obligación está en darle las llaves y las herramientas para que el jugador elija bien para ganar y para hacerle mejor a él".

Su liderazgo

En sus palabras, Pacheta también deja caer un fuerte liderazgo. Un liderazgo de "consenso y cariño", como el dice. "Mi liderazgo como entrenador es de experiencia. En el que el jugador detecta ese cariño y esta experiencia. Manejo de conflictos, en el tipo de juego, en el tipo de entrenamientos, en el tipo de energía.

El burgalés ha firmado por los tres partidos que restan más otras dos temporadas. En principio se pensaba que era solo por la siguiente, pero él mismo lo confirma. Pacheta manejará el timón del Granada hasta el 2027.