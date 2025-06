Pacheta: "No me siento identificado con la primera parte"

Se acabó el sueño del ascenso para el Granada. La derrota en El Sardinero ante el Racing de Santander ha evaporado cualquier opción, aunque el empate no le valía.

Temporada que viene: "A la afición darle las gracias, de corazón. Se han metido doce horas, han estado las cuatro horas del partido y se vuelven otras doce horas en autobús. Dese aquí darles las gracias y animarles a que sigan. Ya estamos pensando en el siguiente año y en el siguiente proyecto; aquí hay un proyecto que vamos a sacar adelante y vamos a ser contundentes".

Análisis: "Hoy no hemos merecido la victoria, el Racing, once para once, ha sido mejor que nosotros. Con diez hemos estado bastante serenos y hemos tenido el control del partido, quizás porque nos han dejado ellos. En la primera parte no me siento identificado, ha habido demasiadas cosas, el gol nos ha aflojado porque parece que es fácil y este es un campo complicado. El Racing juega muy bien, así que darles la enhorabuena y que tengan suerte en este play off".

Errores individuales: "Tengo claro que no hemos estado contundentes y eso lo hemos pagado. El error de Luca no creo que sea un error, le pega mal pero en ningún momento ha querido recortar. Le ha pegado mal, nos puede pasar a cualquiera y le cae al otro y la mete. No es un error táctico o de decisión".

Jugada de la expulsión: "El error de la expulsión es mucho más grave. No la expulsión, la jugada anterior. Esa jugada tenemos que arreglarla, son las cosas que tenemos que arreglar para el año que viene. Eso se arregla con trabajo, cambios de jugadores, que seguro que lo va a haber, porque hay muchos que acaban contratos y cesiones".

Planificación: "Ya estamos pensando en el año que viene, el 7 de julio empezamos. Seis semanas de pretemporada y a pelear. Ya estamos con el siguiente proyecto. Que se anime la gente, porque vamos a disfrutar. Yo he venido aquí a ascender, no he podido ahora, pero vamos a empujar, volveremos otra vez".

Plantilla competitiva: "No soy yo el único que va a tomar las decisiones, yo voy a participar, pero hay gente en el club que son los verdaderos responsables. Es un tema de estadística, siempre hay cambios en todas las plantillas de un año para otro, mucha gente están cedidos, otros acaban contratos, es lo normal".

Con uno menos: "Es complicado hacer una producción ofensiva variada en esa situación. Hemos tenido dos, las de Ricard en el segundo palo y luego otra que llega Rebbach hasta el fondo. Es muy difícil hacer más ocasiones de gol contra once y tener esa producción ofensiva. Estoy satisfecho del segundo tiempo, hemos tenido control del partido y no demasiadas oportunidades del rival".

Play off: "Tengo muchos amigos en equipos, no me puedo mojar en ninguno. Tengo que felicitar al Elche, un equipo al que le tengo mucho cariño, dos años y medio inolvidables, enhorabuena a todos los ilicitanos, que lo disfruten".

Confección de plantilla: "No tenemos nada hecho para el año que viene, pero aquí está la base. Vamos a echar este proyecto adelante. Que no se preocupe la gente, que he venido a trabajar para ascender y lo conseguiremos".

Partido abierto: "Sabía que nos podía caer la ocasión siempre y cuando no nos metieran el segundo. Teníamos que estar estables. En el segundo tiempo hemos estado bien, hemos tenido el balón, pero creo que este Granada puede hacer más cosas con el balón, somos el equipo del primer gol, pero cuando hemos cogido el premio nos hemos vuelto pequeños".