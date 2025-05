Pacheta: "Son unos cuartos de final a partido único"

El Granada se la juega este domingo en El Sardinero. Si gana ante el Racing, será equipo de play off, y si ocurren otros escenarios, deberá esperar noticias positivas en Almería.

Una final: "Si no estás emocionado ante un partido como este, algo te falla. Son unos cuartos de final a partido único y lo afrontamos con mucha ilusión, con energía y con toda la pasión que se le puede poner en la vida en un momento como este".

Momento del Racing: “No sé el ambiente que puede haber. Santander es un sitio maravilloso. He estado viendo mucho fútbol allí y sé el ambiente que vamos a tener, todo el mundo va a estar a morir con sus Racing. Durante muchos tramos han sido de los mejores equipos, tienen muchas alternativas, y muy buen juego".

Ganar: "Estamos con energía, con ilusión. No es la situación ideal, pero tenemos algo que no teníamos hace dos semanas y es que dependemos de nosotros mismos. Solo tenemos que mirar lo nuestro. Si ganamos no nos tenemos que preocupar de otra cosa y vamos a Santander a ganar".

Qué partido espera: "Vamos a intentar tener el balón y quitárselo al rival. Espero un partido de goles, se nos va a parar el corazón. Los dos equipos a los que nos hemos enfrentado son muy peligrosos, su modelo es de ataque y vertical".

Presión: "Estamos mandando mensajes todo el tiempo sobre el Racing. Son unos cuartos de final a partido único. Para el que pase todo sigue, pero no hay más. Este hay que sacarlo, no hay otro foco y estamos en condiciones de ganar".

Resultado de la primera vuelta: "El partido de aquí me consta que les dolió. Nos da datos, hay fútbol de transición, pero es distinto, han pasado demasiados partidos. Este partido no va a tener nada que ver con ninguno de los del resto del año, es un partido que determina la temporada, tiene una importancia máximo".

Cambios del once: "Me cuesta mucho tocar algo cuando ganas, pero aquí tengo dos jugadores por sitio y los dos son buenos. Las características de cada uno marcan los cambios, me dolerá dejar en el banquillo después de ganar, pero tengo que ser consecuente para ganar el siguiente. Pierdes el sitio jugando y lo ganas entrenando, el once titular merece un respeto".

Desplazamiento: "Cómo no va a ser importante, se van a meter doce horas de ida, tres horas y otras doce de vuelta, cómo no le vamos a dar las gracias, es una barbaridad, van 500, les vamos a arropar nosotros a ellos también y ojalá la vuelta sea de paradas de alegría, vamos a trabajar para ello".

Su llegada: "Estoy feliz. Es muy placentero. Desde cuando llegas por la mañana todo el mundo que trabaja aquí lo hace con alegría. Este ambiente me gusta. Me gusta ver que están convencidos de lo que vamos a hacer, estoy orgulloso de que están poniendo la pasión que deben poner, agradecerles la predisposición que tienen para todo lo que hacemos, la respuesta está siendo muy positiva, de eso estoy contento".

Ambiente hostil: "El partido no va a ser hostil. Es normal que animen al Racing y nos piten a nosotros, pero los nuestros también nos van a apoyar. Tenemos que estar muy atentos y los primeros 20 minutos más si cabe. En los dos partidos anteriores hemos estado muy metidos, ese es el camino".

Bajas: "Las dos bajas seguras son las de Reinier y Borja. Hay algunos futbolistas con molestias pero esperaremos al último entrenamiento".