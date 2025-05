Pacheta: "Solo vale ganar en La Coruña"

No ha parado desde que llegó el martes. Pacheta, tras su presentación ante la afición donde posteriormente atendió en exclusiva a GranadaDigital, ha comparecido en la previa del encuentro de este sábado ante el Deportivo de La Coruña para repasar la actualidad del equipo.

Sus primeros días: “Estamos transmitiendo todo lo que es el modelo. Son muchos detalles, pero estamos en ello. Hay que ir envenenando, convenciendo a los jugadores de que estamos en ese proceso. La respuesta está siendo fantástica y estoy ilusionado por ello.

Bajas: “Reinier seguro que no está y Stoichkov aún anda con problemas. Tiene unas molestias y los demás están bien. No tengo decidido el once, somos un cuerpo técnico muy abierto a jugar con diferentes variantes. No tenemos un dibujo muy claro que lleve hasta el final porque cada dibujo tiene sus características”.

A entrenador nuevo... “Ojalá. Cuando tienes un cambio de entrenador todo lo que has visto antes es poco válido. Las características de los jugadores no cambian, pero tienen muchas dudas. El Dépor es un equipo interesante, vamos a ver si somos capaces de sorprenderles”.

Fundamental: “Hemos incidido en cosas fundamentales. Este modelo tiene unos pilares muy claros. Si las características del jugador se adaptan y si no nos tenemos que adaptar nosotros al jugador. Estamos incidiendo mucho en el balón para intentar jugar, ser verticales y dominadores a través del balón. El balón es nuestro y nos organizamos para robarlo para hacer más situaciones de gol que el rival, si lo hacemos nos acercamos más a la victoria. Hay que ganar como sea y se gana en base a los entrenamientos, a la creencia y a lo que trabajas”.

¿Revolución?: “Vais a ver cosas distintas, pero los jugadores son los mismos. No va a haber ninguna revolución, vamos a seguir en la línea. Intentar limpiar las dudas que puedan tener y que nuestro modelo vaya calando y que vean que esto te ayuda a ganar, hay muchas cuestiones que hay que trabajar, pero los jugadores se tienen que sentir importantes. No hay matemáticas, solo vale ganar en Coruña, no le doy más vueltas más allá”.

Jugadores sin contrato: “No sé el número de ellos que acaban contrato. No quiero saberlo ni hoy ni estas semanas, viéndolos entrenar me es imposible saber quién acaba. No me puede envenenar la situación que pueda rodear al equipo. Me tengo que guiar por lo que hace el futbolista, es lo único que valoro. La respuesta en los entrenamientos está siendo fantástica y eso me da confianza de que vamos a ir en la línea de lo que nosotros queremos. El resto ya lo analizaremos cuando esto se acabe. Los jugadores saben lo que se están jugando”.

Plan de partido: “Hay muchos detalles que se van a ver. Tres días dan para lo que dan, pero creo que se van a ver cosas. Estaría muy contento si somos dominadores con el balón. Ese es el primer objetivo, si tenemos el balón y somos capaces de hacer daño, con estos futbolistas vamos a ganar. Espero un encuentro muy intenso cerca de las áreas, interesante en las zonas de finalización. Va a ser una batalla chula”.

La figura de Hongla: “Lo tuve en Valladolid. Fue un fichaje que quisimos traer y conmigo su comportamiento siempre ha sido ejemplar. Hongla puede jugar donde le pongas. Es un jugador que me gusta mucho, muy fuerte, con duelo. Mi reto es que lo haga todos los días como él sabe y lo puede hacer. Es la exigencia que va a tener”.

Contrato largo: “Es uno de los detalles que yo quería para venir. Un proyecto donde se confíe en mi y confiar es cuando me das un contrato largo y la posibilidad de participar de las decisiones que a mi me afectan. Si me das esas posibilidades me acercan”.

