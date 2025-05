Pacheta: "Hemos hecho un partido muy interesante en muchos momentos"

Victoria de quilates este sábado del Granada ante el Dépor en Riazor. El conjunto rojiblanco comenzó a ver la luz con los goles de Abde y Tsitaihvili en la primera mitad. En la segunda parte, los locales reaccionaron con gol de Barbero, al que respondió Trigueros un minuto después. Yeremay volvió a recortar distancias con un gol de penalti en el 91'.

Debut: "Son tres puntos muy importantes por cómo están conseguidos. Es un gran esfuerzo. Hemos sufrido mucho al final, pero hemos hecho un partido muy interesante en muchos momentos. Nos hemos repuesto ante adversidades".

Posible penalti de Neva: "No la he visto todavía. He estado saludando a Donato y a toda la gente de por aquí y no he podido verlo. Hemos ganado habiendo hecho un gran trabajo y un gran esfuerzo. Pido disculpas, pero no la he visto".

Falta de confianza: "El equipo está débil todavía, no está sólido. Cuando estos jugadores cojan solidez... Son muy buenos. Les puede todavía la ansiedad por la obligación. Hay muchos factores y si no va bien, esa presión aprieta".

Yeremay: "Se están hablando de cifras disparatadas. Lleva 15 goles. Un extremo. Es muy bueno. En Segunda los jugadores desequilibrantes llaman mucho la atención. Imagino que el Dépor no podrá sujetarlo. Tiene muchas virtudes. Ojalá le vaya bien".

Números: "Castellón. Nada más. Ya hemos conseguido ganar aquí. Solo queda pensar en Castellón".

Riazor: "Precioso. Había 19.000, más 50 de Granada. Darles las gracias, es un viaje que no es fácil. Que vuelvan todos sanos y salvos".