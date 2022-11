Pablo Pin: "Esta victoria refuerza nuestro trabajo del día a día"

Felicidad pura. Así se vio a Pablo Pin tras la victoria de Covirán Granada ante Río Breogán. Han sido semanas duras, la derrota ante Unicaja, los cambios de pista, un sinfín de inconvenientes que han hecho que los días se pongan cuesta arriba. Sin embargo, este equipo sabe sobreponerse a todos los obstáculos y este domingo lo ha vuelto a demostrar. El técnico rojinegro destacó la implicación del equipo, el trabajo sucio en defensa de jugadores como Christian Díaz, Lluís Costa y Jacobo Díaz y, como no, la increíble actuación de Petit Niang.

Valoración del encuentro: "Ahora que venimos de unas semanas donde según me han contado se hizo un poco viral un tiempo muerto mis ante Unicaja hoy me toca alabar a mi equipo. Bamfoth cuatro de trece en tiro. Estoy muy contento por la victoria, por cómo la hemos trabajado. Llevamos 20 dias un poco duros, cambiando rutinas ye so hace que te distraigas, este equipo ha trabajado, no se queda, se ha adaptado a todo los cambios y es una victoria que refuerza el trabajo del día y el carácter del equipo. También muy contento por la afluencia de público, un domingo a las ocho de la tarde y la afición ha respondido muy bien. Ya lo dije una vez, pero le vuelvo a dar las gracias a los voluntarios que han vuelto a hacer un trabajo increíble, si no es por ellos no podríamos haber jugado".

Manresa: "Podemos encontrar muchos ejemplos de partidos como el de hoy que los hemos acabado ganado. Hemos pensado en hacer las cosas bien, pero no en el partido contra Manresa. Cuando hemos vuelto del tiempo muerto hemos reaccionado bien. Hay jugadores que a nivel numérico no destacan, pero Lluís, Christian o Jacobo han hecho un trabajo sucio muy bueno en defensa. Estas situaciones te hacen mejor como equipo y hay que saber sobreponerse".

Defensa: "En Murcia estuvimos mejor en defensa, en cuanto a rebote, más activos. Después de Murcia sí es el mejor partido. Hemos frenado a Happ y a Bamforth, no han estado a gusto, hemos hecho un esfuerzo muy grande".

Segunda unidad: "Se han ganado con creces ser jugadores de ACB. Estaban en LEB Oro porque aun están en crecimiento. Hemos encajado las personas que te dan confianza, por ambas partes. Cuando eso se genera el equipo crece muchísimo. Ellos confían en lo que hacemos y nosotros confiamos en ellos, ese factor también juego, en los partidos, en el día a día y cuando las cosas se ponen difíciles".

Alex Renfroe: "No lo vamos a descubrir ahora. Lo más importante de Alex es verlo en el día a día, es una gozada entrenar a un jugador como él, con tanta experiencia y con tanta humildad. Está aportando mucho en la dinámica del equipo, a los jugadores, como con Prince Ali. Lo que yo veo todos los días de él no es para nada lo que algunos dicen sobre él respecto al año pasado".

Partido contra Barcelona: "Será un partido muy complicado, te puede poner quintetos muy grandes, juegan muy físico y después de dos derrotas seguidas intentarán buscar una victoria. Iremos a competir al máximo, sin ningún tipo de complejo. También nos hemos ganado jugar en sitios así, en el Palau. Vamos a por todas".

Nivel físico: "La implicación física del equipo ha sido muy buena, producto del día a día. Estamos creciendo también en eso, en entrenar cada vez más duro".