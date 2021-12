Pablo Pin: "La victoria refuerza nuestra trabajo, pero tenemos que seguir siendo humildes"

Todo esfuerzo tiene su recompensa. El Covirán Granada no ha pasado por su mejor momento en la última semana, las lesiones y la derrota ante Melilla pasaron demasiada factura, pero el encuentro contra Movistar Estudiantes debía ser un punto de inflexión. Pablo Pin reconoce que la victoria es todo un premio para el equipo por el trabajo realizado, apunta a la defensa como la piedra angular del juego de los rojinegros y recuerda que por mucho que hayan vencido al líder, "no nos podemos olvidar de quiénes somos, ahora no somos el Real Madrid, somos Covirán Granada y ya tenemos que pensar en la siguiente jornada".

Valoración: "Nos hemos apoyado en un nivel defensivo buenísimo, hemos sido capaces de bajar porcentajes a un gran equipo. Ha habido rebote en juego y hoy sí tengo que felicitar a mis jugadores por el rebote y eso nos ha permitido llevar el ritmo del encuentro. Si hubiésemos anotado algunas finalizaciones fáciles que hemos tenido habríamos llegado a los 80 puntos. Hoy es muy fácil destacar a jugadores como Bropleh o Peré Tomas, pero jugadores como Jacobo Díaz, David Iriarte y Edu Gatell han sido un factor diferencial en el partido, han estado muy serios y han dado una solidez en el juego clave. Toca seguir trabajando, como equipo lo más importante es que seamos humildes, que mantengamos la cabeza y el lunes a trabajar como hacemos todas las semanas".

Afición: "Hoy ha sido el Palacio de las grandes ocasiones. El ambiente del pabellón no ha hecho estar con un gran nivel de energía, el rival así lo requería. Agradezco a toda la gente que ha venido porque nos han ayudado muchísimo y ojalá sea siempre así porque igual de importante es este encuentro que el resto".

Rebote: "Es un trabajo que lo vas haciendo diariamente, al principio hemos empezado reboteando bien y eso te da confianza también. Jacobo jugando de tres también nos ha ayudado. El tema motivacional siempre está ahÍ y también está el rival. Movistar es un equipo con muy buenos porcentajes. Se ha juntado todo, es un equipo que no rebotea tanto en ataque y se ha juntado todo".

Clasificación: "Estamos en la jornada 11, queda mucho por jugar, todos los equipos vamos a tener problemas, nosotros estamos en un momento físico bastante complicado. Tenemos que seguir en el grupo, aguantar arriba y pasar el tirón para que cuando nos recuperemos podamos ser competitivos. Esto es lo que tiene esta liga, jugar fuera de casa es muy difícil y cualquier equipo te puede ganar. Es una victoria muy importante por seguir enganchados arriba y también refuerza el trabajo que hemos hecho, es un premio".

Recuperar a James Ellisor: "Cuando juegas contra jugadores como los de Movistar o defiendes muy duro o te metes 90 puntos en un momento. El tener un jugador más se nota muchísimo, hoy hemos podido ser el equipo que somos a nivel defensivo. Tener a James no ha ayudado a tener una rotación un poco más larga".

Favoritos: "Es un orgulloso que nos consideren rivales de Estudiantes, eso es que estamos haciendo las cosas bien. Pero como ya he dicho, tenemos que tener muy claro quiénes somos, ahora no somos el Real Madrid y tenemos que pensar ya en el partido de la semana que viene ante Alicante"