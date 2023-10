Pablo Pin: "La victoria nos tiene que servir para tranquilizarnos y sacar lo mejor de nosotros"

Premio a un esfuerzo abismal. El Covirán Granada consigue su ansiado triunfo tras cinco jornadas de un increíble trabajo que por fin ha visto su merecida recompensa. Pablo Pin se ha mostrado feliz por el trabajo de todo el equipo en un partido "basado en la defensa" y donde se "ha demostrado la madurez que está cogiendo el equipo". El técnico rojinegro hizo especial hincapié en la necesidad de usar la victoria como una vía de relajación, especialmente, por el ruido exterior. Además, Pin destacó la actuación de todos y cada uno de sus jugadores en un duelo que ha sido la constatación de que este equipo tiene mucho baloncesto por ofrecer y muchas alegrías aun por dar.

Valoración del encuentro: "El nivel de concentración del equipo, de disciplina, de levar a cabo lo que hemos trabajado durante la semana ha sido excelente. La respuesta de los jugadores ha sido muy buena, realmente creo que nos lo merecemos esta victoria, el equipo está trabajando bien. Estoy muy contento por los jugadores. El partido se ha basado en el nivel defensivo, es en lo que insistimos todos los días. Controlar el rebote, gestionar bien las faltas… La victoria se ha basado un poco en eso, cuando en ataque no hemos estado bien, la defensa nos ha hecho seguir teniendo esa ventaja, eso es una buena muestra de la madurez que está cogiendo el equipo".

Mentalidad: "Este equipo es entrenable, acepta bien las correcciones, intentamos construir las cosas juntos. Eso es lo que estamos trabajando, aguantar ventajas, donde haya que remontar, tener claro dónde queremos llevar el balón, que no tenemos que hacer... La respuesta de este equipo ha sido muy buena. En esta liga no se va a ganar ningún partido fácil, a nosotros tampoco nos han ganado fácil".

Técnica: "Es la primera técnica que me pitan desde que subimos, he protestado un par de jugadas, enviamos una diferencia de opiniones solo les he pedido que nos respetaran, a veces no nos sentimos respetados en la liga".

Arbitraje: "Ha sido normal, con aciertos y errores. Como cualquier persona que hace un trabajo ellos tienen errores. Lo único que he pedido es el mismo trato y los mismos niveles, si en un sitio un contacto es una falta, en el otro lado de ser falta".

Jahlil Okafor: "Había una idea física, si físicamente no trabajas contra él y tiene toda su energía para atacar tiene muchísima calidad. En la segunda parte ha llegado más cansado, hemos conseguido desgastarlo y, sobre todo, Felicio ha dado un paso adelante en defensa en la segunda parte. Todas las recepciones de Okafor en el segundo cuarto han sido en el triple y eso es mérito de Felicio".

Primera victoria a nivel mental: "Todas las personas del mundo que trabajan honestamente merecen su recompensa. Hasta ahora no la hemos tenido y teníamos la sensación de que la merecíamos. Esto nos tiene que servir para tranquilizarnos un poco, mirar al futuro y que la presión externa que tenemos se reduzca, que parece que la liga va a acabar mañana. Espero que esta victoria venga bien para tranquilizarnos un poco y sacar lo mejor de nosotros".

Faltas de los pívots: "Hoy las faltas de Cristiano han sido buenas faltas, las que tiene que hacer. Las de Evaldas, excepto una que ha sido en un balance defensivo que ha metido la mano por detrás, las otras han sido por intentar defender. Estamos intentando trabajar diariamente con él cómo se pitan aquí las faltas y qué situaciones son".

Artur Konontsuk y Yiftach Ziv: "A Artur lo he visto muy bien, excepto alguna jugada puntual. Ha hecho lo que tenía que hacer, ayudar al rebote y en defensa. Ziv, el tema de las pérdidas lo está sufriendo mucho. Creo que hay algunas pérdidas en las que hay contactos porque no está acostumbrado".

Thomasson y Cheatham: "El tema de Joe es que, al hilo de relajarnos con la victoria, es un jugador que tiene una sensación de querer ayudar al equipo y cuando no le salen las cosas bien se frustra. Hoy ha estado muy bien. También ayuda que si tenemos un buen Germán Martínez y un buen Pere Tomás, Thomasson no tendrá que jugar tantos minutos. Han estado muy bien los dos, Kwan sobre todo nos ha ayudado mucho a nivel de rebote. Tenemos que darnos cuenta que somos un equipo y que el rendimiento de uno influye en el rendimiento de otros".