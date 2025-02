Pablo Pin: "Tirando tiros libres la vida se ve de otra manera"

Victoria con cierto sabor agridulce para el Covirán Granada. Tras el triunfo ante Bàsquet Girona, Pablo Pin se ha mostrado en rueda de prensa muy contento por el enorme esfuerzo realizado por equipo para llevarse esta ajustaca victoria. Así mismo, ha alabado la actuación de un Sergi García que ha vuelto a mostrar su mejor versión tras una primera mitad de temporada dubitativa. Sin embargo, la nota negativa la pone Jacob Wiley y es que el entrenador granadino ha informado que sufre una lesión en el pie y que "podríamos llevarnos una sorpresa" cuando se realice las pruebas pertinentes.

Valoración del partido: "Hemos tenido un inicio muy bueno, esa entrada con Elías de 4 y Amine de 5 nos ha dado solidez a nivel defensivo y mucho ritmo en ataque. A pesar de tener un quinteto un poco más pequeño estábamos reboteando bien. Poner a Amine de 5 ha ayudado a abrir el espacio y hoy sí hemos ido a la línea de tiros libres. Tirando tiros libres la vida se ve de otra manera. El segundo cuarto hemos estado peor en el rebote y ellos han anotado. Nos ha costado jugar con ese ritmo. El partido estaba muy espeso. La entrada del tercer periodo ha sido muy buen. Ha habido un par de cambios hemos bajado, sobre todo en los minutos en los que a Amine ha habido que darle descanso. Un último periodo con muchísimo esfuerzo, volver a hacer bien los básicos y rebotear bien. La energía defensiva que hemos tenido hoy, que hemos forzado 18 pérdidas y el esfuerzo del equipo ha sido increíble. Hemos hecho un partido de los que hay que trabajar mucho para ganarlo. Jacob ha jugado con el dedo como lo tiene que se opera el lunes. Veremos el tema del pie, parece que se va a complicar un poco y aun así ha jugado. Todos hacemos un esfuerzo enorme".

Sergi García: "Esa confianza que aquí le damos a los jugadores ellos la van devolviendo. Creo que seri es un gran jugador y espero que coja continuidad. Hoy ha sido totalmente desequilibrante en el partido, no solo con su anotación sino con la energía defensiva"

Jacob Wiley: "Detrás de un equipo hay muchas cosas que no dices o no comunicas o directamente no puedes. El lunes Jacob se opera. El pie veremos, porque ha jugado muy tocado. Mañana veremos el alcance, por desgracia creo que nos vamos a llevar una sorpresa. No sabemos si es algo oseo o puede ser la fascia".

Defensa de cambios: "Girona, desde que está Moncho, ha pasado muchos partidos de los 90 puntos. Hemos optado por defensa de cambios para intentar que los manejadores no se conectaran. En equipos como nosotros que somos de la parte baja cuando te cubres la nariz te descubres los pies. El único periodo en el que hemos perdido el rebote ha sido en el segundo. El equipo ha interpretado bien el juego y los pequeños han sido capaces de entrar al barro en el rebote".