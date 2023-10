Pablo Pin: "Tienen que entender que esto es ACB y hay que ir a tope física y mentalmente"

Punto y final a un inicio de temporada para el olvido. El Covirán Granada ha vuelto a caer, por tercera vez esta temporada, presa de los errores en los pequeños detalles. Pablo Pin ha acudido a la rueda de prensa visiblemente enfadado por la actuación de su equipo, resaltando la "falta de concentración" y las "faltas estúpidas" como condicionantes de la derrota.

Valoración del partido: "Hay varios factores importantes a la hora del partido. Hemos perdido 15 balones y cada vez que perdíamos ellos han anotado, nosotros no. El segundo detalle ha sido nuestra falta de concentración y capacidad de hacer acciones positivas seguidas. Cada vez que nos poníamos cuatro arriba cometíamos errores de bulto, permitiéndoles a ellos anotar. Al descanso nos hemos ido con el partido igualado, el tercer cuarto ha sido correcto y en los últimos minutos otra vez errores de bulto, tomar decisiones erróneas. Ha sido por demérito nuestro. Los pequeños detalles importan, hay que salir al campo a sumar. La segunda línea de Girona ha sumado muchísimo".

Anotación en contra: "No hemos sido nada sólidos en el bloqueo directo. Nuestros exteriores han presionado el balón, pero tanto Cristiano Felicio como Evaldas Kairys no han estado sólidos".

Sensaciones tras el partido, ¿Dónde poner el foco?: "Estoy muy cabreado, frustrado. La gente tiene que entender que esto es la ACB y que aquí tienes que ir todos los días a tope tanto físico como mental. No se pueden cometer tanto errores, esto es baloncesto. Hay que corregir ya los errores si queremos seguir aquí. Un triple te da una victoria o una derrota, te cambia la mentalidad... Hay que darle más importancia a los pequeños detalles. Llevamos tres partidos perdidos que podríamos haber ganado si hubiésemos controlados los detalles".

Decisiones arbitrales: "Hoy tenemos que poner el foco en nosotros. Si no juegas más de diez minutos porque todos los días te pitan 4-5 faltas, por algo será. Algo se esta haciendo mal, a veces estamos haciendo faltas muy estúpidas, eso es concentración y eso es baloncesto".

Triple: "Hemos estado bien en el triple y en el tiro de dos. El tema del triple influye mucho quién juega. Cristiano atrae mucha atención, si no juega no genera y no tenemos tanto tiro de tres abierto. Hemos sido capaces de pasar bien el balón y después hemos empezado a botar. En este deporte hay que pasar el balón".

Salva Camps

Valoración del inicio de temporada: "No pensar de dónde venimos ni en lo que hemos hecho ya, el halago debilita. Si no hubiésemos ganado algún partido también estaríamos contentos. Insisto en el trabajo que hacemos en el día a día, el esfuerzo con el que vienen a trabajar. Igual que con la victoria te puedes relajar, en la competición también te puedes relajar. Pensamos en la mejora del equipo, hasta ahora nos lleva a competir. Miramos hacia adelante, no más allá del martes, ese día todo el mundo a trabajar como si fuese el primer día".

Juani Marcos y estado físico: "Solo tengo palabras de agradecimiento hacia él. El miércoles pasará por quirófano y lo vamos a echar de menos en el día a día. Trabaja muy bien, hace aquí lo que trabaja en los entrenamientos. Con la mala suerte de esta lesión, esperemos que sea corta y que vuelva lo mejor posible. Si fuera por mí, jugaría toda la temporada con una mano".