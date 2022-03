Pablo Pin: "Tenemos un mes de marzo que no nos permite pensar en Estudiantes"

Pablo Pin repasó la actualidad del Covirán Granada antes de continuar con un mes de marzo cargado de partidos importantes que sentarán las bases para que el equipo se mantenga en la lucha por el liderato de LEB Oro.

Estado de la enfermería: "Germán entrenó ayer con normalidad, parece que está en la última fase de su recuperación. El último tratamiento parece que le ha sentado bien. Ayer decía que podía estirar el brazo, así que bastante bien. David empezó ayer a hacer trabajo de bicicleta y gimnasio y ahora mismo dice que el dolo el ha remitido bastante y tiene menos bloqueo. Aun así no puede entrenar todavía. Joan va mejorando, despacio, pero va mejorando. Lluís tiene una pequeña molestia en la cadera, pero nada serio. El fin de semana ya tendremos a Germán de nuevo disponible y solo nos faltarán Joan y David".

Marzo cargado: "Este mes para nosotros es súper complicado. Cualquier rival que en el que pienses es difícil de ganar. Palencia ha mejorado su plantilla, es sólido y sabe jugar fuera. Será un partido de un nivel físico bastante alto".

Gran presencia de público: "Espero que venga gente. Es cierto que estamos teniendo una temporada con horarios un poco raros. Hemos jugado muchos martes, fuera de nuestro horario. Llevamos más de un mes sin jugar en casa. Esa falta de continuidad se nota. La gente debe ser consciente de que toca partidos importantes, ante rivales que saben jugar muy bien. Estamos ahí arriba y queremos seguir".

Bamba Fall: "Yo tengo buen recuerdo de él. Un tipo muy profesional que hizo lo necesario para ayudar al equipo. Es cierto que a nivel numérico no hizo tanto como el año anterior en Alicante, pero la línea del equipo era diferente. La lesión que tuvo a mitad de temporada le hizo que le costara pillar la forma al final".

Rotaciones en plantilla: "No son partidos para dosificarnos. Tenemos que ir de uno en uno y dar el máximo. Ojalá haya algún partido en el que vayamos ganado bien y podamos dosificar a los jugadores, pero no creo que suceda. Hablamos de Palencia, Girona, Oviedo, Lleida... son rivales de nuestro nivel. No nos permiten hacer rotaciones, porque se están jugando cosas importante. Lo que sí tenemos nosotros es una plantilla en la que pueden jugar todos. Volver a contar con Germán nos da mucha energía. Hay que estar fuertes de cabeza, porque pasaremos por momentos malos".

Físico de Palencia: "Un equipo en el que juegan Allen, Ali, Ortega, Bamba... físicamente tiene mucho nivel y lo intenta imponer en la pista. La pelea del rebote será importante, como siempre. Nosotros en el rebote defensivo ahora hemos mejorado bastante y ellos hay momentos en los que sufren".

Jugar sin base: "El otro día nos salió bien. Estoy bastante contento. A nivel defensivo nos da un plus de músculo y altura. Pero lo usamos porque Lluís tenía las molestias y Christian hubo un momento en el que no estaba tomando las mejores decisiones. Nosotros confiamos en los bases que tenemos y en nuestro estilo de juego. Ellos saben que tienen toda mi confianza, pero también nos gusta tener una opción más".

Doble emparejamiento contra Estudiantes: "Es normal que Jota Cuspinera piense más en el partido de Liga porque para ellos es más importante el ascenso directo. Es un elemento por el que han apostado desde el principio y es una obligación. A todos nos gustaría llegar con opciones a ese partido, pero antes de eso tenemos que pasar por un mes de marzo que no me permite pensar con tanta antelación. Y, de los dos partidos, yo lo que siempre digo es que no se juega una final todos los año".