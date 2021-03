Pablo Pin: “Tenemos que subir el nivel, esta fase es como los últimos 10 partidos de liga”

El Covirán Granada afronta este sábado 27 de marzo su segundo encuentro de la segunda fase de la LEB Oro frente al Destino Palencia, el primero en el Palacio de Deportes. Tras la derrota de la pasada semana ante el Leche Río Breogán, Pablo Pin ha asegurado que el equipo necesita “subir el nivel” ya que en esta fase de la temporada “todos los equipos tienen sus objetivos y los partidos se juegan al 200%”. Además, el técnico rojinegro ha hablado sobre los progresos en las lesiones de Bamba Fall y Joan Pardina.

Primer encuentro de la segunda fase: “Nuestra entrada no fue buena, no tuvimos ese nivel físico necesario para jugar esta fase de la competición. En el rebote estuvimos muy blanditos y con poca participación colectiva. Sé que el equipo en este sentido va a reaccionar porque es algo que hemos hecho bastante bien durante la temporada. Tenemos que seguir trabajando y recuperar la línea que teníamos anteriormente”.

Mezcla de grupos: “Más que el salto de un grupo a otro, lo achaco a la fase en la que estamos. La segunda vuelta ya es muy complicada y jugar fuera de casa se hace más difícil. Todos los partidos se juegan al 200%. Esa es la fase real que estamos jugando, ya no es como la liga regular, son como los últimos 10 partidos de la liga y hay que jugarlos a tope porque todos los equipos tienen sus aspiraciones, por lo que hay que subir el nivel”.

Grupo A con más nivel: “No creo que sea así. Si hubiera sido así las diferencias hubiesen sido más abultadas. Está igualado, no creo que haya mucha diferencia”.

Lesionados: “Bamba lo seguimos metiendo progresivamente. Sus sensaciones son buenas. Ayer hizo la sesión completa y poco a poco iremos incrementando los minutos y la carga. Por la parte de Joan, sus sensaciones son buenas, él asegura que se está sintiendo bien y en función de su evolución iremos viendo. Haremos lo mismo que con Bamba, no lo vamos a forzar. Por la evolución que lleva esperamos que para los partidos de vuelta de esta segunda fase pueda estar. Queremos ir viendo día a día”.

Estado físico del equipo: “Estamos bien. Nos faltan todavía algunos de los jugadores más influyentes que tenemos. Quitando a Bamba y a Joan, el resto están bastante bien. Tenemos mentalidad, creemos que somos capaces de ganar en cualquier sitio. Lo que necesitamos es estar muy concentrados y tener en cuenta que aún queda mucho, aunque se puede pasar rápido, de hecho jugamos tres partidos la semana próxima, eso es casi la primera vuelta completa”.

Posibilidad de jugar de Bamba Fall en el próximo encuentro: “Vamos a seguir progresivamente. David y Edu no tuvieron su mejor partido el otro día, pero son jugadores solventes y nos van a ayudar a no cargar de muchos minutos a Bamba. Fall se encuentra mejor y si el viernes nos dice que está bien lo más seguro es que cuente con más minutos”.

Parón tras finalizar la Liga Regular: “Retomar el camino cuesta, sobre todo en los primeros minutos. El equipo necesita esa rutina. Estos jugadores llevan jugando ya muchos años con la rutina de jugar todos los fines de semana y cuando hay un cambio pues se nota. Tenemos que darle la vuelta desde el punto de vista de que estamos pudiendo jugar. Mentalmente a veces es complicado, pero es lo que tenemos”.

Público en el Palacio: “A los jugadores les gusta tener gente, se nota. Necesitamos ese empuje, esa ayuda. Al principio le han comentado al club 500, luego fueron 200. Es un poco extraño abrir el horario de todo y luego reducir el aforo en el pabellón. Por nuestra parte ya hemos demostrado que está todo muy organizado y se han respetado los protocolos”.