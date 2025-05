Pablo Pin: "Tenemos que seguir confiando en un proyecto que solo ha ido hacia arriba"

Despedida amarga la que se ha llevado el Covirán Granada en su último partido oficial en la ACB. Los rojinegros no pudieron doblegar a MoraBanc Andorra para regalar un último triunfo a su afición, pero sí se llevaron el cariño de una marea rojinegra que quiere verlos regresar con más fuerza que nunca. Pablo Pin ha agradecido todo el cariño recibido, además de hacer balance y algo de autocrítica de una temporada marcada por demasiados factores. Así mismo, el aun técnico rojinegro ha vuelto a reiterar que aun no hay una decisión tomada respecto a su futuro.

Valoración del partido: "Nuestra entrada al partido y, sobre todo, el primer tiempo en general nos ha faltado tensión. Ellos han anotado muy fácil. En el descanso hemos hablado de tener 20 minutos para defender no solo nuestro nombre, sino para intentar sacar orgullo y ser capaces de meternos en el partido. El tercer periodo ha sido bueno con jugadores que han destacado toda la temporada como Valtonen o Scott y Rousselle. Han sido justos ganadores. Hemos sido competitivos excepto el primer periodo".

Pensamientos tras cerrar la temporada: "Me quedo no solo con estos tres años en ACB. Independientemente de las personas que estemos o que estén ha sido una etapa de todo crecimiento. Positivo entre comillas aunque ha habido momentos duros. La respuesta de la afición, valorando una temporada que ha sido muy complicada por muchas cosas. Hemos tenido algunas circunstancias que nos han hecho mucho daño y la gente valora el esfuerzo de un grupo que ha estado comprometido al máximo. Es un ciclo increíble. Ojalá el club vuelva a tener un ciclo así".

Orgulloso del equipo: "Perder no te hace perdedor. Lo importante es como tu vayas cada día a tu entrenamiento, al pabellón, a cada partido. He tenido un equipo trabajador, comprometido, competitivo. A bsae de mucha unión hemos estado con vida hasta la penúltima jornada. Lo mismo que otros años he comentado que he tenido algunos jugadores que no estaban del todo comprometidos este año no puedo decir eso. Con aciertos y errores y mcuhos condicionantes, hemos seguido trabajando hasta el último día".

Jonathan Rousselle: "Depende de si estoy yo, sino estoy. Qué quiere el club y qué quiere el jugador. Él tiene una implicación increíble. Donde ha ido ha dejado una profesionalidad increíble. Estaba casi más cerca de retirarse que de jugar y aquí hemos conseguido recuperar su mejor versión y que sea feliz. Un jugador como Jonathan, tenerlo en Primera FEB sería un auténtico lujo".

Cuerpo técnico: "La evolución que hemos tenido en el club ha ido unida a la del cuerpo técnico. Todos los ayudantes que he tenido... cogimos este barco muy jóvenes y hemos sido capaces a base de trabajo y mucha autoexigencia crecer mucho. Ellos también se han desarrollado como entrenadores y son muy buenos entrenadores. La evolución de todos ha sido muy buena. Hacen mejor al club y al baloncesto granadino".

¿Qué hay que tener para no sufrir?: "Es muy importante tener claro quienes somos. Estar entre los cinco o seis primeros equipos de la Primera FEB para nosotros es estar entre los grandes. Los grandes no son solo los 18 que están en ACB. Lo primero es saber quienes somos. Qué hace falta para estar en ACB. A lo mejor, doblar o triplicar el presupuesto. Ser grande no es ser el Real Madrid o el Barcelona. Subir cuatro veces, mantenerte cuatro años y ganar dos copas también es ser grande. Este es un equipo grande, para mí lo es. Ser del Covirán Granada es muy difícil, pero muy satisfactorio. Una de las cosas que a nosotros nos ha dado un salto de calidad es la confianza en nosotros mismos. Cuando hay éxitos todo el mundo te dice lo bueno que eres, pero cuando no lo hay parece que todo se ha hecho mal. Aquí hay gente que trabaja muy bien. Esto es una cosa de todos. Tenemos que seguir confiando en un proyecto que solo ha ido hacia arriba".

Futuro como entrenador del Covirán: "Cuando uno tiene su corazón claro de qué equipo es, es fácil. Es es mi equipo desde siempre. Hay más cosas que hay que pensar. La decisión, puede parecer muy personal, pero no me lo puedo tomar solo como algo individual. Como hacemos siempre. Veremos lo mejor para el equipo y para mí. No es una cuestión individualizada. Siempre hemos trabajado juntos".