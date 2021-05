Pablo Pin: “Tenemos que defender más arriba y cometer menos pérdidas”

Pablo Pin volvió a mostrarse confiando de las posibilidades que sus jugadores tienen de llevarse el segundo partido ante Real Murcia. Aun así, el técnico del Covirán Granada insistió en que vencer cinco veces, contando el duelo de pretemporada, a un mismo equipo es una hazaña que costará trabajo.

Nervios en el primer partido: “Creo que hay un poco de todo. No creo que a este equipo la presión le afecte de modo especial. El primer partido es muy complicado y ese punto mental siempre está ahí. Hemos visto el vídeo que había alguna situaciones que no las jugamos como sabemos. Debemos defender más arriba. Para el segundo partido tenemos que mejorar en la forma en la que entramos en la primera mitad y evitar más pérdidas”.

Táctica de Murcia: “La defensa del bloqueo directo suya nos incomodó mucho. Buscamos situaciones de pase que no fueron las más sencillas. Al defender con Norris a Lluís, nos costaba que le balón llegara al pívot. Hemos estudiado eso y le podemos poner fácil remedio”.

Bamba: “Encontramos situaciones fuera con lanzamientos cómodos gracias él. Habrá que ver. En el primer partido en casa (el de la primera vuelta) a Bamba le hicieron trap junto al 4. Son situaciones que tenemos planteadas y preparadas. Ambos equipos plantean cosas y solo a uno de los dos le puede salir bien”.

Arbitraje sobre Bamba: “Supongo que sí tiene el respeto de los colegiados. Aunque si lo ves en comparación con Arteaga o Stainbrook queda claro que no es el mismo. Fall es un tipo tranquilo, al que nunca se le van a pitar una técnica porque no tiene ni un mal gesto. Hubo algunas faltas en el bloqueo ante Murcia que no se pitaron en el sentido contrario. No es fácil con su altura y características jugar en este tipo de baloncesto. Me ha llamado la atención que no se está castigando suficiente las simulaciones y los pívots tienen un problema en este tema. Ahora se pitan muchas mas faltas en ataque. No pido que no se piten las faltas de mis jugadores, pido que se señale igual en ambos lados”.

Vencer en dos partidos: “Es importantísimo ganar para poder llegar a la siguiente ronda con un mayor tiempo para descansar. Este partido que vamos a jugar ahora creo que es el más complicado de todos. Volver a ganar a un equipo por quinta vez en una misma temporada es muy complicado. Hay que subir el nivel mucho”.

Tranquilidad: “No creo que a Murcia le pueda la presión. Algunos jugadores llevan mucho tiempo aquí y están acostumbrados a este tipo de situaciones. Ahora mismo no creo que haya opciones de que le puedan dar la vuelta a esto, pero en una eliminatoria tan corta nunca se sabe”.

Jugar por la noche: “Volver a las tres de la mañana no es nada. Hemos tenido partido que hemos vuelto a las 7 u 8 de la mañana, que casi hemos llegado con churros a casa. A mi no me gusta jugar tarde porque el día se me hace largo. Tienes todo el día por delante y le das muchas vueltas al partido. A todos los jugadores le es gusta jugar cuanto antes. Desde por la mañana que tendremos un poco de entrenamiento de tiro, hasta luego el partido, da tiempo a todo tipo de cosas. Por mí jugaría mañana, ya que estas alturas tan solo hay que corregir algunos detalles y competir al máximo”.