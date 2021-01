Pablo Pin: “Tenemos que creer que somos buenos por el trabajo diario”

El Covirán Granada comienza a recuperar efectivos. Tras un fin de semana sin partido debido a la suspensión del choque ante Almansa, Pablo Pin se mostró más aliviado por poder contar con hombres como Christian Díaz y Lluís Costa para una sesión completa de entrenamiento en el Palacio de los Deportes.

El técnico granadino, además, repasó la situación del equipo de cara a la segunda ronda de esta primera fase. Apostilló que ningún partido será sencillo y espera que el duelo ante Lleida sea complicado, como lo fue en tierras catalanas.

Suspensión del partido ante Almansa: “El otro día hablé con el entrenador de Almansa deseándoles una pronta recuperación. Pero siendo sinceros nos ha venido bien para recuperar jugadores. En un principio íbamos a ir a disputar el partido con muchas dudas. Lluís y Christian solo entrenaban media hora cada sesión, Alex no había entrenado en toda la semana y Thomas estaba totalmente descartado. Esta parada nos ha venido bien. Hoy la mayoría han hecho el entrenamiento completo, menos Thomas que sigue haciendo actividades sin balón”.

Estado de Bropleh: “En principio Thomas va a ser duda hasta el final. Se le hará otra prueba para ver cómo está pero es una situación complicada. Ha estado jugando lesionado un mes porque él quería y el equipo estaba en una situación complicada. No nos quedaba otra, pero ya hasta el final no lo vamos a saber. En las dos muñecas tiene un esguince, pero en la izquierda también le afecta al escafoides y al pulgar. Tanto el médico como los fisios han dicho que lo más aconsejable es que pare hasta que esté totalmente recuperado”.

Partido ante Lleida: “Para nosotros es un partido importante. Es uno de los equipos que se puede meter en la segunda fase y es una victoria muy importante. Creo que allí no jugamos a nuestro mejor nivel, ninguna derrota es buena pero en cierta manera a esa le sacamos mucho y aprendimos para jugar mejor y con más energía. Hay que tener mucho cuidado porque tienen jugadores que conocen muy bien la Liga”.

Llegada de Andriassi: “La realidad de Moises Andriassi es que ha jugado en Capitanes de Ciudad de México y en los Astros. Es muy joven, con 20 años, y como con su club aún no empezaba la temporada él quería venir a España a entrenar. Él en México ha estado con entrenadores granadinos y nos conocen bien, saben cómo funcionamos y lo que hacemos. Ahora mismo la idea es que entrene con nosotros y hacernos un favor mutuo. A nosotros nos ayuda a completar las bajas que tenemos en las sesiones. Va a ser para nosotros uno más. Espero que su estancia aquí sea provechosa para ambas partes”.

Puntos a mejorar: “Tenemos que seguir mejorando el rebote y el control de balón. Tenemos uno de los ratios más altos de pérdidas, en gran medida porque jugamos posesiones muy rápidas. Como parte positiva en el equipo lo que veo es que el equipo no se ha deshecho a pesar de las bajas en cada jornada. Hemos sido muy competitivos siempre. Durante la semana se trabaja bien”.

Calidad de la plantilla: “Cada equipo es diferente. Llevo ya tanto tiempo aquí que he visto todo tipo de situaciones. He vivido momentos en los que se piensa “somos buenos y vamos a estar en la lucha”, pero también he notado otros momentos en los que se ha notado la presión y nos ha sobrepasado a lo largo de las diferentes temporadas. Me gusta pensar que el equipo es bueno y que podemos luchar por todo. No solo somos buenos porque tenemos grandes jugadores, somos buenos por el trabajo diario”.

Posibles clasificados: “La quinta plaza va a estar ajustada hasta el final. Lleida, Palma, Murcia… son muchos los equipos que tienen opciones para meterse ahí y van a estar luchando hasta el final. Hay cuatro plazas que sí parecen más claras como son Alicante, Almansa, Castellón y nosotros, porque estamos siendo más sólidos que el resto”.