Pablo Pin: "Tenemos que ir a todos los campos pensando que se puede competir y ganar"

El Covirán Granada vuelve a la normalidad tras las semanas de parón. Con la plantilla ya al completo tras el regreso de Caicedo y Ndoye de su participación en las Ventanas FIBA, Pablo Pin ya prepara el primero de los complicados encuentros que le esperan a los rojinegros en el mes de marzo, siendo la primera parada el Buesa Arena.

Las semanas de descanso ha supuesto un respiro tanto a nivel mental como físico para una plantilla que está perfecta en el plano físico y con un Luke Maye "cada vez mejor, más en forma". "El equipo ha entrenado bien estos días y los internacionales han venido sin lesión, algo muy positivo para nosotros. Estos días han venido muy bien para seguir trabajando, para recuperar y para dar descanso a ciertos jugadores como Renfroe que acumulaba muchos minutos", ha explicado Pablo Pin en la rueda de prensa previa al duelo de este domingo ante Baskonia.

Recargar pilas era muy necesario, sobre todo, teniendo en cuenta las semanas que se le vienen a Covirán Granada. Baskonia, Gran Canaria, Valencia y Murcia, cuatro duelos con equipos que participan en competición europea que están uno o dos escalones por encima del plantel granadino. Todo un reto. A pesar de la ardua tarea que deben afrontar los rojinegros, el técnico se mostró positivo y abogó por mirar la situación desde otra perspectiva.

"No debemos fijarnos en quién tenemos enfrente, sino en buscar nuestro mejor punto competitivo que es lo que nos interesa ahora. Todo lo que sumemos este mes es muy positiva. No podemos pensar que a Baskonia no se le puede ganar, tenemos que ir a todos los campos pensando que se puede puede competir y ganar. No hay que fijarse ni en presupuestos ni en la clasificación, tenemos que ir a sumar y a ser competitivos".

Baskonia

Respecto al rival de este fin de semana, Pablo Pin reconoció que tuvo que ser un golpe muy duro para los de Peñarroya perder en la Copa del Rey y que "no jugaron a su mejor nivel, pero sabemos lo que es Baskonia". El entrenador granadino volvió a reforzar la idea de fijarse en ellos mismos, sobre todo por la vuelta de Luke Maye que le ha dado un empujón a "nivel mental y físico" al equipo. "Debemos fijarnos en hacer nuestro mejor baloncesto, sumar contra el que sea", apuntó Pin.

Siguiendo con las claves para tratar de rascar un victoria vital en tierras vascas, el técnico resaltó la necesidad de "jugar con continuidad y que nuestros malos momentos no sean tan malos, que esos minutos malos no resten tanto", sobre todo teniendo en cuenta el "gran talento ofensivo de Baskonia". Además, el control del rebote y las pérdidas vuelven a ser fundamentales ante un rival que gracias a que "anotan con muchísima facilidad, un despiste puede costarte 20 puntos. Lo básico hay que recuperarlo".

El mes de marzo no solo será complicado para Covirán Granada. Sus rivales directos por la salvación también vivirán unas semanas casi trascendentales, en especial Manresa. Los de Pedro Martínez jugarán ante "Fuenlabrada, Betis y Girona, además de competición europea, por lo que tendrán como ocho o nueve partidos en marzo. Eso es muy duro. Nosotros hemos recuperado nuestro nivel físico y podemos ser competitivos".