Pablo Pin: "Tenemos que cambiar la mentalidad del 'no podemos fallar' a 'vamos a ganar'"

Una vez pasada la tormenta de la derrota en Iraurgi, toca recuperar sensaciones ante CB Prat. Se ha hablado y divagado mucho, casi en exceso, de lo que supuso la derrota del pasado fin de semana, pero lo cierto es que, tal y como ha asegurado Pablo Pin en varias ocasiones en la rueda de prensa de este viernes, que "la situación del equipo es muy buena". Covirán Granada sigue primero y depende de sí mismo. "Como de bien lo hemos hecho que perdemos dos partidos en las últimas semanas y seguimos líderes". El técnico ha dedicado sus palabras en la previa al encuentro del domingo a incidir en la confianza plena que tiene hacia sus jugadores y reconoce que volver a ser los de antes pasa por "recuperar ciertos mecanismos y aislarnos". Además, el entrenador granadino ha hablado sobre la semana de entrenamientos fuera del Palacio y el momento por el que pasa Thomas Bropleh.

Valoración de la semana: "Por ahora va bien, a nivel físico solo Edu tiene una pequeña molestia, pero está entrenando y a ritmo normal. Hemos analizado un poco los mecanismos que necesitamos recuperar para volver a jugar a un buen ritmo. Es un partido muy importante para nosotros contra CB Prat".

Semana de reflexión: "Mi estado anímico está bastante bien. Nuestra situación es buena, podría ser mejor e incluso peor. Cada vez que he conseguido un ascenso lo he conseguido con un basket average o jugando fuera. Estamos en una situación muy buena. Como de bien lo estamos haciendo para perder dos partidos en las últimas jornadas y seguir siendo primeros. A veces es más fácil criticar que analizar. Si estás en una buena situación hay que tener un buen estado de ánimo. Lo que he intentado esta semana es transmitirles a mis jugadores mi estado de ánimo y las cosas que yo pienso que podemos recuperar para volver a tener esa magia en el juego, esa alegría y felicidad que es lo que hace que rindamos a nuestro máximo nivel. Repito, nuestra situación es buena, tenemos el average ganado con el segundo y el tercero. También hay que hacer autocrítica, hay mecanismos que tenemos que recuperar y yo tengo que insistir en ellos. Después de la derrota contra Juaristi, vi a la plantilla muy seria, demasiado responsabilizados por perder y demasiado sobrecargados mentalmente por ciertas cosas".

Sensación de responsabilidad: "Es una cuestión de aislarnos, pero sé que es complicado, más que nada por la edad de los jugadores. No hemos conseguido aislarnos de ese discurso del no podemos fallar, que debería ser vamos a ganar. En una sales con miedo y en otra con valentía. Eso lo he insistido esta semana, tenemos que aislarnos y es cosa nuestra porque no podemos controlar el exterior".

Momento de Thomas Bropleh: "Cuando las semanas son como esta suelo reunirme con todos los jugadores y Thomas fue uno de ellos. Lo primero que le transmití fue mi máxima confianza. Es uno de los jugadores que me da motivos para venir a entrenar ilusionado. Es un jugador que ha jugado lesionado. Con el menisco roto, le metió 25 puntos a Coruña, jugó contra Lugo, se peleó en la pista hasta el final. Es un tío que se ha partido la cara por nosotros. Es un gran profesional y es cuestión de tiempo que vuelva a anotar lo que anotaba antes. Estoy seguro que este fin de semana vamos a ver a otro Thomas. Se merece esa credibilidad y ese respeto tanto por mi parte, como por la del equipo y la afición. Estamos viviendo una temporada excelente, cuando las cosas no salen tan bien es cuando debemos darle ese cariño a los jugadores que se han partido la cara por el equipo. Tengo confianza plena en ellos, incluso más que antes".

Semana de entrenos fuera del Palacio: "La situación es difícil. Nosotros tenemos el Veleta y estamos bien, pero las condiciones no son las mismas. Cambian rutinas. El trabajo a nivel físico no se puede hacer igual. Aquí hemos traído algunas cosas, pero las justas para salir del paso. Por otro lado, entiendo que el Palacio no es nuestro, pero creo que no es la mejor situación para lo que nos estamos jugando. Esto es una cuestión de todos. Cuando todo va bien, todo el mundo quiere sumarse, pero para ello necesitas tener unas condiciones buenas. No hablo solo de nosotros, también de Raca que se está jugando el ascenso este fin de semana y ha tenido que entrenar en tres pabellones distintos".

CB Prat: "Están jugando por no descender, eso es un factor clave y tenemos que estar más alerta porque es un equipo que viene con necesidad. Son jugadores jóvenes, que físicamente son muy buenos y capaces de poner quintetos muy grandes. Tendremos que implicarnos físicamente en el partido para igualarnos. Más que fijarnos en ellos, nos hemos fijado mucho en nosotros esta semana, en las cosas que debemos mejorar".