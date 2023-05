Pablo Pin: "Son cuatro jornadas para ganar nuestra liga"

Se acercan los partidos decisivos. Una semana más, todo lo que ha ocurrido hasta el momento en la ACB se deja a un lado. Solo quedan cuatro partidos para conseguir la permanencia y el Covirán Granada tiene muy claro que sus posibilidades de lograrla están intactas. En una semana en la que la gran noticia ha sido la incorporación de Joe Thomasson a la plantilla, Pablo Pin ha hablado en rueda de presa sobre su adaptación al equipo, el próximo duelo ante Obradoiro y ha desvelado que Pere Tomás podrá jugar el partido de este sábado y que Cristiano Felicio viajará con el equipo. Eso sí, el técnico rojinegro no ha confirmado su posible regreso a las pistas.

Adaptación de Joe Thomasson: "Lo he visto bien estos días, con mucha energía, desprende esa competitividad y ambición que necesitamos. Es un impulso mental que nos viene bien. No nos hace falta que meta 30 puntos, ni que juegue a ser egoísta, que no lo es. Sobre todo, lo que le hemos pedido es que nos ayude a generar ventajas en ataque y que a nivel físico y defensivo se suba el nivel de intensidad. En palabras suyas, está dispuesto a hacer lo que sea para ganar, así lo está empezando a demostrar en los entrenamientos".

Encuentro contra Obradoiro: "No tienen opciones de Playoff, pero sí de jugar competición europea. Me espero a un muy buen Obradoiro, juegan muy bien, en especial en su campo. Conocen la competición a la perfección y ellos son un equipo que a nivel ofensivo tiene mucho talento, muchos focos diferentes... A nivel defensivo tenemos que hacer un gran esfuerzo si queremos ganar mañana, porque te anotan con muchísima facilidad".

Situación anímica del equipo: "Hemos estado 29 jornadas fuera del descenso, pero veo bien al equipo, juntos, unidos, concentrados. Tenemos jugadores maduros que conocen la situación. Para nosotros llegar a pelear por la permanencia a cuatro jornadas del final, con dos partidos en casa, no es una mala situación. Fuera parece que se va a acabar el mundo. Mañana jugamos un partido que tenemos opciones de ganarlo y si se pierde, pues habrá que ir a por el del martes. Yo al equipo lo veo muy bien, analizamos las cosas con frialdad y no nos dejamos llevar por la negatividad. Pocos equipos quedando cuatro jornadas, están salvados matemáticamente. Ni siquiera Girona con Marc Gasol. Son cuatro jornadas para ganar nuestra liga".

Disponibilidad de Pere Tomás y Cristiano Felicio: "Pere va a jugar en principio, tiene pequeñas molestias, pero todos lo conocemos, es muy comprometido y se ve capaz de hacer un esfuerzo por el equipo. Felicio va a viajar. en función de las sensaciones veremos. Ayer ya pudo entrenar una gran parte del entrenamiento, pero se encuentra bien, incluso después de ese esguince. Mañana cuando nos levantemos, iremos a tirar y en función de las sensaciones veremos".

Partido importante el martes en casa: "Vuelvo a insistir en la misma idea de siempre, si mañana ganamos no vamos a ganar la liga y si perdemos no vamos a descender. Lo primero es seguir juntos, pase lo que pase mañana, el martes sí es un partido que en casa tenemos que intentar ver el Palacio de los grandes partidos. Ese tipo de encuentros que tantas veces hemos conseguido sacar todos juntos. Si queremos seguir disfrutando de estos rivales la temporada que viene hay que remar todos juntos".

Lucha por el descenso: "Con tres victorias seguro. Con dos, si una de ellas es contra Betis, puede ser. Manresa nos tiene el average ganado y tiene un calendario muy complicado. Ellos tienen nueve victorias, pero esto hasta la última jornada se juega, como el año pasado. A Manresa le quedan tres partidos con tres rivales muy difíciles, puede ser que no gane ninguno. Hay que tenerlo en cuenta. Lo que veo de nosotros es que tenemos todas las opciones del mundo. No nos podemos dejar llevar por negativismos. Si hubiésemos tenido salud durante todo el año estaríamos hablando de otra cosa. Todo lo que sea que no se decida en la última jornada a favor nuestra sería sumar un gran éxito".