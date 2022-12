Pablo Pin sobre el partido contra Tenerife: "Debemos ir con mentalidad ambiciosa"

Al Covirán Granada le crecen los enanos por momentos. A la mala racha de resultados y las lesiones de Luke Maye y Cristiano Felicio se suma la baja de David Iriarte para las próximas dos o tres semanas por una rotura de fibras en el cuádriceps y la marcha irremediable de Prince Ali.

El asunto del alero americano es casi una historia para no dormir. La relación entre jugador y club no podía ser mejor, de hecho, hasta este pasado martes, la opción de que Ali se quedara hasta final de temporada era casi una realidad, solo faltaba la confirmación oficial. Sin embargo, esto es deporte, un negocio, y la balanza finalmente se decantó hacia el 'no'. La entidad rojinegra conoció la confirmación de su salida en la mañana de este pasado martes, por lo que el semblante serio y apagado de Pablo Pin en rueda de prensa era comprensible.

"Hemos hablado con él, le hemos dado nuestro punto de vista y había cosas que él desconocía. Cuando se firma un contrato, los términos están para cumplirlos por ambas partes. Le deseamos lo mejor y nosotros tendremos que seguir adelante. Por su parte se han exigido ciertas cosas que no hemos ni vamos a aceptar", explicó el técnico granadino.

No ha sido una semana sencilla para el Covirán Granada. Tres ausencias en la misma posición hacen que el trabajo en los entrenamiento cada vez se complique más. El cuerpo técnico rojinegro ha basado sus esfuerzos estos días en buscar parches que tapen las carencias que el equipo presenta a nivel de efectivos. "Hemos puesto a Thomas, Jacobo y Pere de cuatro. Estamos sacando a jugadores de su posición para cubrir otras, pero eso conlleva afectar a otras parcelas como el rebote".

Cambio drástico en el apartado de fichajes

Dentro de la tormenta siempre hay un pequeño rayo de sol que invita a mantener el optimismo. Con la salida de Prince Ali ha llegado la aparente reincorporación de Dejan Todorovic. El alero serbio ya ha completado un entrenamiento completo junto al grupo y parece que las sensaciones al fin son buenas. Pablo Pin aseguró en rueda de prensa que el jugador entrará en la convocatoria para el duelo ante el Lenovo Tenerife, aunque su regreso a las pistas aun está por ver.

Con la posible vuelta de Dejan Todorovic, la entidad granadina cambia sus planes de cara al mercado de fichajes. Teniendo en cuenta que las bajas se centran en el juego interior, el club buscará dos refuerzos para su equipo. "Valoramos la posibilidad de buscar un interior puro y un jugador que ocupe dos posiciones, un 3-4".

Desde la lesión de Maye y posteriormente la de Felicio, el Covirán Granada busca incesantemente un refuerzo que lo ayude a salir del bache que atraviesa el equipo, pero la labor de encontrar el jugador ideal no está siendo nada sencilla. "El mercado está siendo muy difícil. Teníamos dos opciones casi hechas, pero no se han podido completar. Ahora estamos esperando la respuesta de un jugador y veremos si se puede fichar. Hay muchos equipos en España y Europa que están buscando jugadores e interiores hay muy pocos. Se compite con muchas ligas diferentes, pero esperamos que en breve podamos tener el refuerzo.