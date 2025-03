Pablo Pin: "Es una situación muy difícil, pero todo es posible en el baloncesto"

Rescatar un mínimo de ilusión y de esperanza es el gran objetivo de un Covirán Granada que se ha complicado la vida más de la cuenta. La derrota ante Valencia Basket deja a los rojinegros a tres victorias de la salvación, un duelo marcado por un segundo periodo espantoso y donde los fichajes aun no pueden tirar del carro. Pablo Pin ha evaluado el partido de los suyos y, concretamente de los recién llegados en esta obligada pretemporada que les ha tocado vivir en el mes de marzo. Respecto a las posibilidades de continuar en la ACB, el técnico ha reconocido que no va a "vender humos" ya que los números son los que son, pero sigue reafirmando que el equipo trabajará y luchará hasta el último día.

Valoración del partido: "Nuestro primer periodo, no ha costado el inicio pero cuando hemos cogido ritmo nos hemos podido meter en el partido. Los minutos finales del primer periodo y los primeros del segundo, Valencia ha anotado con facilidad por errores nuestros. Ellos han cogido mucha confianza y han sido una apisonadora. Es un equipo muy difícil de remontar por su acierto en el tiro de tres. Queríamos mejorar y pasarnos más el balón. Intentar construir dentro de la semana que hemos tenido. Hemos sido capaces de competir bien en el tercer cuarto, pero ellos han vuelto a anotar varios tiros. Hemos tratado de seguir jugando para practicar, hay gente que ha hecho por primera vez este domingo una defensa".

Resultados de los rivales directos: "Nosotros tenemos que poner el foco en nosotros mismos. Intentar construir un equipo en muy poco tiempo que es casi imposible. Los jugadores creo que no deberían estar más pendientes de eso de la cuenta. No lo podemos controlar".

Impotencia por las lesiones y una pretemporada en pleno marzo: "Impotencia, frustración. Hay una cosa objetiva que es que antes de irnos a la ventana éramos un equipo muy duro y competitivo. En cuestión de muy poco tiempo se caen muchos jugadores. Es muy complicado salir adelante y darle la vuelta a tanta lesión. Bajas como la de Agustín, que era el corazón del equipo. Sientes frustración porque ves que tienes a un equipo fuera de descenso, con muchas cosas positivas y eso se cae en poco tiempo".

Mensaje a la afición: "A la afición agradecerle como siempre el apoyo, gente que viene desde hace años y que nos anima incluso en los momentos malos. Cuando las cosas no salen es donde realmente se necesita ese apoyo. La mayoría da ese apoyo".

Actuación de los fichajes: "Gio ha hecho un muy buen trabajo otra vez. Está fuera de su rol porque lo habíamos fichado de pívot suplente y con Jacob de pÍvot titular por lo que ahora está haciendo un papel que no es el suyo. Es duro y lo está haciendo bien. Ousmane está creciendo cada vez más. Tiene muchas cosas por mejorar, pero es un chico con 20 años no se puede olvidar. Riccardo ha entrado dos días por lo que no le podemos exigir mucho más. Con Omar, lo he vuelto a ver bien, tenemos que seguir trabajando para que sea más agresivo, hoy ha tirado más tiro de tres de la cuenta, pero siempre quiere ayudar. En el caso de Sam, todos tenemos que hacer un esfuerzo para involucrarlo en el juego y el hacer lo propio. Es resolutivo en el 1x1, pero tenemos que intentar crear esas situaciones dinámicas. Hoy hemos forzado mucho el bote. Nos ha costado jugar porque aun no entendemos nuestro estilo de juego".

¿Cabe el optimismo?: "Para mí cabe el análisis real de la situación. Los números no engañan. Es una situación muy difícil, pero todo es posible en el baloncesto. Vamos a intentar pelearlo, pero necesitamos recuperar a gente como Scott, Agus o Sergi. Lo siguiente es mirar el siguiente partido. Ganar o perder es una consecuencia de tu calidad física, técnica y de tus posibilidades. No vamos a vender humo. Si hay una mínima duda de que lo vamos a trabajar es porque no me conoce y no conoce a la gente que hay en este club".

Te puede interesar: