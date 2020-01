Pablo Pin: “Siento esto como un hijo y estoy jodido”

Pablo Pin compareció públicamente tras la derrota ante Coruña para aportar su visión sobre el encuentro y terminó confesando que los jugadores habían entrado llorando al vestuario. Estas fueron sus palabras:

Valoración: “Creo que el partido ha estado muy marcado por nuestro desacierto en tiro de dos. El primer y segundo período hemos sido capaces de ser más agresivos que en otros partidos y no utilizar tanto tiro de tres, pero si haces 5/12 y 6/16 es muy complicado competir; hemos fallado finalizaciones claras. Eso nos ha ocasionado perder la concentración en situaciones defensivas claras y nos ha restado en confianza. Creo que a partir del descanso ellos han jugado muy bien, nosotros hemos tratado salir desde la defensa, hemos estado un par de veces por debajo de los diez puntos, con tiros clarísimos que no hemos acertado y ellos han anotado y nos han castigado. Creo que son justos ganadores y hemos sido víctimas de nuestros propios fallos”.

Josep Pérez: “Estaba bien físicamente y no ha jugado por decisión técnica. Nunca antes se me ha enquistado un jugador. Algo pasará”.

Jugadores clave: “Falta aportación de todos. Estamos echando de menos generación de juego de todos. Carlos Corts, que lo intenta todo, ha entrado con lágrimas en los ojos al vestuario”.

Pitos: “Si la gente cree que tiene que pitar, me parece correcto. Lo que sí puedo asegurar es que este equipo trabaja. Abro las puertas a quien quiera venir a ver cómo trabaja este equipo. La honestidad es la máxima de todos los jugadores, desde el cuerpo técnico hacemos todo lo que podemos y más. Si ellos consideran que el equipo no está al nivel, entiendo que piten. Aun así, agradezco que sigan viniendo y animando. Y cada vez que jugamos fuera nos animan. No están saliendo las cosas y es la verdad, por eso el equipo está triste y desanimado. Cuando tú eres un jugador que pasas del tema, te vas y te da igual. Pero hoy he visto gente llorando”.

Ánimo: “Estoy muy jodido. Cuando sientes esto como un hijo, duele mucho. Sé que mañana me levantaré y a trabajar otra vez. Esto es el proceso de una carrera de entrenador. Es la situación más complicada que he vivido, a la octava temporada. Esto llega tarde o temprano. No hay entrenador que no haya vivido situaciones difíciles. Mi actitud es mañana levantarme y ponerme a trabajar el primero. Creo que tengo que tirar de los jugadores ahora mismo”.

Soluciones: “No creo que tengamos que reducir la rotación, tenemos que seguir fomentando la confianza en nosotros mismos. Seguir siendo fieles a lo que ha sido nuestro sello toda la vida”.