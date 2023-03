Pablo Pin: "Ha sido un partido a nivel mental muy bueno"

Una victoria que refuerza el trabajo diario. Así ha valorado Pablo Pin el triunfo cosechado ante el Gran Canaria en un duelo en el que el Covirán Granada ha firmado una de sus mejores actuaciones de la temporada. El técnico resaltó el trabajo de jugadores como Christian Díaz, Pere Tomás, Michael Caicedo o Petit Niang en un duelo donde el equipo brilló al completo por su concentración y su gran nivel defensivo.

Valoración del encuentro: "El nivel de energía, de concentración, de competitividad que hemos tenido hoy, especialmente en el primer tiempo, con los mejores minutos defensivos de la temporada, ha dado la victoria. Hay jugadores como Christian, Pere y Caicedo ha estado impresionantes en su energía. Petit intimidando, eso nos ha permitido construir bien en ataque y encontrar buenas vías de anotación. El tercer periodo ha estado muy competido, le hemos ganado a un equipo de Eurocup. Ellos se han encontrado más cómodos, pero hemos seguido trabajando bien en ataque. El balance asistencia-pérdidas ha estado muy bien. Hemos controlado el partido y el palacio nos ha ayudado muchísimo en los pequeños malos momentos que hemos tenido".

Objetivos: "Ser consistentes era uno de nuestros objetivos y para ello necesitamos tener este tipo de defensa. Lo que necesitamos es que si no se anota, trabajemos bien en defensa. Eso lo hemos hecho, hemos sido muy constantes a nivel defensivo, ha habido pocos fallos y un partido a nivel mental muy bueno".

Christian Díaz: "Tanto en defensa ha tenido un gran partido, sobre todo en defensa con Slaugther. Se merece este tipo de partidos. Se trata de que cuando juegue esté concentrado".

Presión en el último cuarto: "Se han puesto a nueve, no temíamos perder en el último cuarto. Veía que les costaba cada canasta y no ha habido ningún momento en el que peligrase el partido. Esto refuerza a nivel mental y el trabajo que está haciendo el equipo. Es un equipo que trabaja muy bien durante la semana, que sienten esto como suyo y se merecían este tipo de victoria y ante este tipo de equipo".

Arbitraje: "A mí me ha parecido bueno, normal. No me ha parecido que haya habido nada raro. Gran Canaria usa mucho las manos y nosotros hemos sido capaces de subir el nivel de agresividad y de saber jugar contra ese nivel de agresividad. Lo de Jaka, cada uno toma sus decisiones. Personalmente, sé que es un entrenador muy educado y son cosas que pasan en los partidos".

Pere Tomás y Michael Caicedo: "En el caso de Pere, es un jugador que lleva más de 400 partidos en ACB. Lo ves en la semana y parece un niño de 16 años que entrena como el mejor. Ese trabajo defensivo que hace es el que necesitamos. Con Michael, como jugador joven, tiene sus altibajos, pero ese es nuestro trabajo con él. Nos tiene que dar energía y actividad como hoy. Ha hecho un partido muy serio".