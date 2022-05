Pablo Pin: "Si pensamos que ya estamos en ACB, nos va a ir mal seguro"

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, ha valorado este lunes cómo afronta su equipo una semana clave en la que puede conseguir el ascenso a la ACB. Los rojinegros ascenderán a la máxima categoría del baloncesto español si logran ganar a Almansa en el Palacio de Deportes el próximo viernes. El técnico granadino ha resaltado que si piensan que ya están en ACB, les va ir “mal seguro” porque ha apuntado que el partido contra Almansa no será nada sencillo ya que su rival “se está jugando el descenso”.

Pablo Pin ha explicado durante el media day que ha tenido lugar este lunes por la tarde que esta semana les va a pedir a sus jugadores “que hagan una semana lo más normal posible” ya que considera que eso es lo que les ha llevado a “tener esta oportunidad” de lograr el ascenso a la ACB. “Tenemos que preparar el partido como siempre, hacer las rutinas como siempre y el viernes jugar como intentamos jugar siempre, a nuestro estilo, y no fijarnos mucho en todo lo externo y más en nosotros. Ser capaces de hacer un buen baloncesto y un buen partido”, ha indicado.

Para Pablo Pin, el pinchazo de Estudiantes en la última jornada contra Palencia no deja de ser una derrota en una cancha donde solamente había ganado el Covirán Granada. “Al final, las ligas son así. Me acuerdo que hace dos meses o por ahí, cuando ya empezábamos a hablar de siete partidos, siete finales, que yo decía que se iba a jugar al final. Palencia es un equipo supercompetitivo. Tuvo balón para ganar en Lleida y tiró y fue un tapón en la última jugada. Cuando vinieron a jugar contra nosotros, jugamos un partidazo y demuestra el nivel que tiene esta liga. Esto es muy difícil y cualquier equipo te puede ganar. Es una victoria que lógicamente nos viene bien, pero tampoco es una supersorpresa. Es un equipo que puede ganar en cualquier pista y de hecho así se demostró ayer”, ha indicado.

El técnico del equipo rojinegro ha insistido en que la semana “se complicará algo” si su equipo “deja de hacer” lo que ha hecho “hasta ahora”. “Si pensamos que en el primer cuarto vamos a ir ganando de 20 y al descanso de 30. Si empezamos a pensar así, nos va a ir mal seguro. Viene un rival que se está jugando el descenso y con la derrota última en casa contra Valladolid tiene opciones de descenso y lo tiene que pelear. Además, Iraurgi y Prat tienen que jugar contra Huesca, que es un equipo ya descendido, y puede haber triples empates y muchas cosas. Almansa juega en la última jornada en casa contra Coruña, con lo cual, viene un equipo que no va a venir a ponernos la manta roja y hacernos el pasillo. Va a venir un equipo a jugar serio, con gente veterana y tenemos que estar muy preparados”, ha asegurado. “Si empezamos a pensar que esto va a ser un paseo, ya nos va ir mal”, ha reiterado.

Pin considera que su equipo es “maduro” y que “la propia liga” les ha ido “formando” y dando “carácter”. “El grupo se ha ido haciendo cada vez más fuerte y creo que no hace falta decirle mucho a los jugadores sobre el tipo de partido que tenemos que jugar para poder ganar”, ha apuntado. El equipo, que es “muy de hábitos y de seguir rutinas”, va hacer “lo que todas las semanas”. “Vamos a preparar bien los dos primeros días de la semana, a seguir trabajando cosas de hábito de juegos normales. Los dos siguientes días, preparar ya más situaciones concretas del rival y pedirle al equipo que piense en nosotros. Toda esta euforia externa que existe, que es más fuera lógicamente y que entiendo y agradezco, pero nosotros nos tenemos que aislar”, ha señalado Pin.

El Covirán Granada tiene como objetivo “hacer un buen partido” el viernes. “Si lo hacemos, será la llave para conseguir la victoria. No hay que pensar en ganar el partido en el minuto uno, sino en el 40, que es cuando nos interesa ganarlo”, ha apuntado Pin.

Sobre el estado de Pere Tomás, el técnico del Covirán Granada ha dicho verán su evolución durante la semana y el jueves valorarán si finalmente puede estar en el partido. “El otro día tuvo un mal gesto, tuvo dolor, jugó vendado y eso habla bien del compromiso que tiene Pere. En principio, hoy no va a entrenar y vamos a ir viendo durante la semana como se va encontrando. Cuando llegue el partido, a ver cómo él se encuentra y cómo está la situación. Creo que tenemos muchas posibilidades: podemos poner a James de tres, podemos jugar con Jacobo de tres, que lo hemos hecho muchas veces, pero sé que Pere por todos sus medios va a intentar estar”, ha añadido.

Por último, Pin ha sido cuestionado por si el partido contra Almansa se asemeja al del año pasado contra Breogán. El técnico granadino ha dicho que no sabe “hasta qué punto es positivo hablarles de una derrota a un equipo que se va a enfrentar a un rival totalmente diferente, a una plantilla totalmente diferente, en una temporada totalmente diferente”. “No creo que vaya a influir mucho eso. ¿De qué nos ha servido? Ahora mismo para esta semana no mucho, sí durante la construcción del año y durante la construcción de la plantilla también. Ahora tenemos que pensar en esta temporada, en esta semana y en el entrenamiento de hoy. No podemos ir más adelante”, ha finalizado.