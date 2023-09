Pablo Pin: "Sería justo que tuviésemos al menos una victoria"

"No hay tiempo de lamentarnos". Así de claro se ha mostrado Pablo Pin menos de 48 horas después de caer ante Joventut Badalona y a falta de un día para volver a la pista y verse las caras con el Bàsquet Girona. El inicio de temporada de los rojinegros quizás no ha sido el esperado, pero el técnico granadino hace especial hincapié en los buenos minutos que ha jugado su equipo en los dos encuentros disputados hasta el momento. Además, Pin resalta la necesidad de "acabar con la ansiedad de ganar el primer partido", poniendo el foco en el duelo ante Girona, un encuentro que será ante "el equipo que probablemente esté en mejor forma de la liga" y al que "le sale todo".

¿Cómo se encuentra el equipo tras las dos derrotas ente UCAM Murcia y Joventut Badalona?: "Lógicamente están frustrados, hemos jugado dos buenos partidos, muchos minutos a muy buen nivel y por diversas circunstancias, entre algunas decisiones nuestras erróneas en momentos importantes y cosas del juego no hemos logrado ganar a dos grandes equipos. Sería justo que tuviésemos al menos una victoria. Hemos competido muy bien contra dos equipos que seguramente estén en playoffs. Lo que nos falta es tener algo más de continuidad, no tener esos picos de momentos buenos y malos. Eso nos lo dará el tiempo y la propia competición. Hablé con ellos de pensar en el siguiente partido. No hay tiempo de lamentarnos. Hay que plantear el partido como lo que es, un partido importante en casa contra el que probablemente sea el equipo en mejor forma de la liga y que tenemos que ir a por la victoria".

Puntos de ventaja ante Joventut: "Hubo muchos minutos muy buenos. El tema de esta competición es que tienes que hacer todos los minutos buenos y que se den ciertas circunstancias que te sumen o, al menos, no te resten. No tomamos buenas decisiones en ciertos momentos, no por egoísmo, sino por esas ganas de querer ayudar al equipo. Hubo algunos errores de rebote básicos que cualquier equipo te los castiga".

Girona y sus inicios de partido: "El primer periodo contra Valencia meten 27 puntos, contra Gran Canaria 32. Tenemos que ser capaces de hacer buenas jugadas en el inicio del partido e inicios de periodos. Ellos empezaron muy bien contra Valencia, metieron todo lo que tiraban, ganaban confianza y les sale todo. Tenemos que hacer las cosas muy bien desde el principio, sobre todo en ataque. Ahora mismo a Girona le sale todo, están jugando con una facilidad y un nivel de confianza que a estas alturas de la liga son llamativos".

Arranque llamativo de la ACB con Girona como líder y Tenerife con ninguna victoria: "El nivel ha subido mucho y la competitividad también respecto al año pasado. Por un lado habla bien de la ACB y, por otro, creo que, quedando 32 jornadas por jugar, es una llamada de atención a todo el mundo. Parece que vamos a ser el Real Madrid por cambiar algunos jugadores. Todos los proyectos son buenos y para salvarnos vamos a tener que trabajar mucho. Tenemos que acabar con esa ansiedad de ganar el primer partido. Ahora viene una parte del calendario que ya tendremos semanas completas para trabajar con Kramer o con Felicio para que se integren del todo".

Pérdidas y decisiones arbitrales: "Errores propios nuestros condicionan. Todavía nos faltan dinámicas de ver dónde hay un foco y asumir que los balones tienen que ir ahí. Que el rival tire los mismos tiros libres en tres minutos que tú en todo el partido, son circunstancias del partido, pero es extraño, es cuanto menos llamativo. Son cosas que tenemos que tratar de controlar y sino lo controlas pues que te afecte lo menos posible".