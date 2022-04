Pablo Pin: "Sabemos que el partido contra Juaristi será complicado, estamos mentalizados"

Comienza la cuenta atrás para el final de la fase regular y cada partido será una final, sino lo era ya antes. El próximo rival de Covirán Granada será Juaristi, un equipo que "ya ha ganado a Oviedo, Lleida y Movistar y que en su campo sube mucho el nivel", ha apuntado Pablo Pin en rueda de prensa. El técnico granadino avisa que el duelo del domingo será muy complicado, ha hablado sobre el momento que atraviesan jugadores como Thomas Bropleh, Pere Tomás o Lluís Costa en ataque y ha opinado sobre la destitución de Jota Cuspinera como entrenador de Estudiantes.

Valoración de la semana: "Primero recuperarnos un poco física y mentalmente porque el maratón de partidos ha sido importante y la carga más. Ha dado tiempo a volver a trabajar cosas de hábitos y mecanismos que cuando juegas tan seguido no te da tiempo a recordarlos y prepararnos bien para este partido. El campo de Iraurgi es muy complicado. Es un equipo que ha ganado a Oviedo, Lleida, estudiantes, es un equipo que en su campo sube mucho el nivel, juegan muy duro. Hay que tener en cuenta que ellos juegan para no descender por lo que sabemos que el partido va a ser de una dificultad extrema".

Encuentro contra Juaristi: "Repasando esta semana el partido de ida, entramos casi empate hasta el último cuarto. En el uno contra uno son muy verticales y sacan mucha ventaja. Es un. equipo que lo hace muy bien, están muy bien entrenados y sacan mucha ventaja de esas situaciones que no son tan habituales. Nuestro partido tiene que ir hacia la solidez defensiva, porque cuando te ganan esos uno contra uno es cuando empiezan a tener tiros liberados y te anotan muy fácilmente"

Calendario:"Si nos ponemos a analizar, las dos situaciones tienen su parte buena y su parte mala. Lo que siempre insisto es, no vamos a evitar ver los partidos de Estudiantes, pero si pensar que realmente lo que hagan ellos hay que dejarlo de lado. Sabemos que este partido es muy importante y ya está".

Horario: "La comida la tienes que hacer antes, pero es lo que ha tocado. El pabellón es complicado, el ambiente parece que va a ser frío, pero luego se anima y es un equipo que en casa juega muy bien. Lo bueno es que tenemos jugadores que ya conocen esa pista, saben que es complicado y estamos mentalizados".

Altos y bajos de la plantilla: "Es cierto que Thomas no ha estado acertado en ataque, pero en defensa el otro día aportó muchísimo. En el caso de Pere Tomás, la sensación que él también la comparte es que no está haciendo buenos partidos, pero yo me fijo más en su influencia en el jugo. El acierto, puedes anotar o no. Lluís, Thomas y Pere llevan muchos minutos en sus piernas, han jugado todos los partidos. Luego tenemos jugadores que están más frescos, Jacobo, Ramón, Christian por sus dos meses de lesión... Lo bueno de este equipo es que no necesitamos a un jugador en concreto, un día aparece uno y otro día aparecerá otro, eso habla bien del equipo. A nivel defensivo sí que estamos bien. Esto son momentos, pero hay confianza máxima en todos ellos".

Destitución de Jota Cuspinera: "Le escribí, me parece un excelente entrenador. Todos los entrenadores jóvenes hemos aprendido de él. Son decisiones que se toman, cada club toma sus decisiones. A ellos no les ha gustado los últimos resultados, pero creo que la paciencia da mejores resultados. Todos hemos aprendido muchísimo de él. En el caso de Epi, tiene un gran conocimiento de la liga. Esto muchas veces no es la táctica, sino buscar la reacción de los jugadores. Sobre Estudiantes, no iba a ser un paseo para nadie, la LEB es muy complicada, cada año es más difícil y cada año aparece equipos sorpresa. Quizá en algún momento pensaron que ganarían con más solvencia. Todavía queda tiempo y puede ocurrir de todo".

Tiro de tres: "Pocas opciones desde el triple no hay. Los equipos a nivel de lectura defensiva ya están trabajados y ya no. es tan fácil encontrar tiros. Normalmente los porcentajes suelen bajar a lo largo de la temporada. Hemos analizado muchas cosas, es cierto que no estamos sacando tiros tan sencillos como antes. El tiro de tres ahora es un factor clave, por lo que reducir los porcentajes del rival es muy importante".