Pablo Pin sobre sus rivales directos: "No podemos esperar nada de nadie"

Escueto en palabras y con rostro serio. Así ha sido la intervención de Pablo Pin en su rueda de prensa previa al encuentro ante Casademont Zaragoza de este próximo domingo. La situación del Covirán Granada se complica, más aun si cabe tras la victoria de Leyma Coruña este pasado jueves ante el Barcelona. Los rojinegros se quedan prácticamente sin margen de error a falta de cuatro jornadas para acabar la que está siendo la temporada más complicada del equipo en los últimos años.

De cara al partido en tierras mañas, el apartado de lesiones, por suerte, no vuelve a ser noticia. Toda la plantilla granadina se encuentra en perfectas condiciones para afrontar la jornada 31 de la ACB. Como único contratiempo, Iván Aurrecoechea no pudo terminar el entrenamiento del jueves debido a unas "molestias en el tobillo". En el caso de Scott Bamforth y Gian Clavell, el técnico ha señalado que ambos "han hecho toda la semana de entrenamientos por partes. Scott sí se tuvo que salir de un entrenamiento, pero en principio siguen mejorando". Eso sí, Pin no ha querido entrar en detalles sobre si se les volverá a ver sobre la pista este mismo fin de semana.

El hecho de volver a contar con una rotación larga será sin lugar a dudas un punto positivo y necesario para tratar de vencer a un Casademont Zaragoza que vive un momento convulso tras la salida de Porfi Fisac y la estancia como interino de Rodrigo San Miguel al frente del equipo. Sobre el cambio de entrenador, Pablo Pin ha señalado que "cuando salió Porfi no tuvieron mucho tiempo para entrenar, entonces tampoco ha habido muchas diferencias. Nosotros hemos preparado el partido con las dinámicas que tenían, obviamente también estudiando el partido con Rodrigo como entrenador".

Respecto al rival, el técnico rojinegro ha hecho hincapié en ver si Zaragoza contará con Spissu, "que se retiró el otro día lesionado". Una ausencia que podría afectar a los maños, aunque no dejan de tener "jugadores de muchísimo nivel como Trae Bell-Haynes, Yusta, Dubljevic o Sulejmanovic". Así mismo, Pin ha recalcado el hecho de que "se trata más de nosotros mismos, que nosotros hagamos las cosas bien y que intentemos hacer un partido lo mejor posible para tener opciones de ganar". La visita al Príncipe Felipe se postula como una salida agradable para el Covirán, sobre todo teniendo en cuenta que los rojinegros han vencido en cuatro de los cinco enfrentamientos que han tenido con los zaragozanos y siempre en momentos en los que los granadinos necesitaban sí o sí un triunfo. En este sentido, el técnico no ha querido considerar a Casademont Zaragoza como un rival "fetiche". "Las maldiciones contra los equipo no me las creo y las bendiciones tampoco. Nosotros tenemos que pensar en el Zaragoza de este año, hacer un buen partido e ir periodo a periodo e intentar sacar la victoria".

Por último Pablo Pin ha sido preguntado por dos nombres propios de la plantilla. El primero de ellos un Sam Griffin que acumula ya dos jornadas consecutivas sin aparecer en la convocatoria. Al ser cuestionado por cómo se encontraba el jugador, Pin tan solo ha detallado que se "encuentra bien". Un indicativo de que quizás la presencia del estadounidense en el parqué ya ha llegado a su fin. Por otro lado, cuestionado por la mejora evidente de Riccardo Visconti, el entrenador ha destacado que "esta jugando a un buen nivel. El otro día en Gran Canaria anotó y ayudó, pero creo que puede mejorar en defensa. En el partido contra Manresa hizo mejor defensa. Es un jugador que nos está ayudando mucho. Lo está haciendo bien y está aprovechando su oportunidad".

Coruña y Girona pueden poner contra las cuerdas al Covirán

Respecto al triunfo de este pasado jueves de Leyma Coruña ante el Barcelona, triunfo que deja al Covirán en última posición debido a que los gallegos tienen el basket average ganado, Pablo Pin ha puntualizado que "de las siete victorias de Coruña, tiene una contra el Barcelona y otra con el Madrid. Creo que eso le da el mérito que tiene que dar ese tipo de sorpresas. Después del calendario de Euroliga que ha tenido el Barça, jugando apenas 48 horas después. Coruña ha sabido aprovechar esto, pero quedan cuatro jornadas. Nosotros tendremos que fijarnos en nosotros".

Bàsquet Girona es otro de los grandes problemas que debe vigilar el Covirán en esta recta final de temporada. Los catalanes jugarán su partido de la Jornada 31 el sábado ante MoraBanc Andorra. Un duelo que, de vencer en el Principado, obligaría a los rojinegros a ganar sí o sí en el Príncipe Felipe para mantener sus opciones de permanencia. Un calendario que puede derivar, en función del resultado de Girona, en una presión añadida para los de Pablo Pin, aunque este ha recalcado que está "intentando que el equipo se centre en nosotros mismos. Pasa mucho que nos fijamos en los demás y se pierde el foco de hacer tú las cosas bien. Nos tenemos que fijar solo en nuestro partido y en dar nuestro máximo. No podemos esperar nada de nadie".