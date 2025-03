Pablo Pin: "Si recuperamos la salud de todos estamos preparados para conseguir el objetivo"

Las lesiones no quieren desprenderse aun del Covirán Granada. Aunque el equipo ha sumado esta semana a dos nuevos efectivos a sus filas, el estado físico de los lesionados parece no avanzar de la forma esperada por lo que determinar cuáles serán los jugadores disponibles para el importantísimo partido ante Hiopos Lleida no se conocerá hasta el mismo domingo. Pablo Pin ha detallado en rueda de prensa que la idea de realizar una semana normal de entrenamientos aun no ha podido llevarse a cabo pues ni Sergi García, ni Jacob Wiley, ni Scott Bamforth han podido entrenar con el equipo en toda la semana. A ellos se suman las ausencias aseguradas de Agustín Ubal y Gian Clavell. Quien sí parece que formará parte de la rotación será un Elías Valtonen que ya ha comunicado a su entrenador que quiere jugar "esté como esté".

Más allá de la complicada situación que atraviesa el equipo, el técnico granadino ha hablado sobre las llegadas y adaptaciones de Omar Silverio y de Giorgi Bezhanishvili, dos jugadores con "ambición por hacerse un hueco" a los que se les quiere dar la oportunidad de demostrar. Así mismo, Pin ha analizado a un Hiopos Lleida que vendrá con toda su plantilla disponible y ha dedicado unas sentidas a Thomas Bropleh, un jugador "que nos cambió a todos".

¿Cómo ve a Hiopos Lleida? Los veo un equipo sólido, con mucha dureza, agresivo y cuando fichas a un jugador de ese nivel influye mucho en el juego. Es capaz de generar para él mismo y hace bueno a los demás. La entrada definitiva de Hamilton les ha dado un tipo de pívot que no tenían antes. Les da mucho físico y si lo rodeas de buenos tiradores y generadores pues funcionan bien. Han mejorado muchísimo como equipo.

Llegada de los dos fichajes: Tanto Gio como Omar, han podido entrenar lo justo. Tienen la ilusión de hacerse un hueco, ese punto de ambición por demostrar que pueden tener sitio en la ACB. Vienen a ayudar y han entrado bien en el grupo. Es un equipo muy bueno en cuanto a química por lo que es normal que se hayan adaptado bien. Vamos a ver cómo se desarrollan los entrenamientos que quedan, pero son pocos entrenamientos para ver el mejor nivel de ellos este fin de semana.

Bajas y altas para el partido: "Sergi que fue baja el otro día en Málaga, ayer hizo la parte contra cero y hoy espero que pueda hacer el entrenamiento a un ritmo normal. No decidiremos hasta último momento. Scott lleva toda la semana sin entrenar por sobrecarga, veremos si juega no lo sabemos todavía. Agustín ya sabemos que está de baja, espero que en un mes ya esté de vuelta, por suerte no ha sido nada de ligamento. Elías comenzó la semana sin entrenar completo, pero ayer ya pudo hacer todo el entrenamiento. No está al 100%, tiene molestias, pero él sabe que es un partido importante y quiere ayudar al equipo, ya me ha transmitido que esté como esté quiere jugar. Tenemos también la situación de Jacob Wiley que lo más seguro o casi seguro es que no esté disponible. En principio no podemos contar con él. El resto está entrenando a buen ritmo y con ganas de jugar. Es momento de dar un paso adelante. Es un reto ganar un partido contra un equipo que está en forma con las circunstancias que tenemos. Es lo que hay, pero hay que jugar como siempre. Iremos a por todas".

Regreso de Thomas Bropleh a Granada: “Thomas fue el jugador que nos puso en otro nivel. La construcción del ascenso fue progresiva, pero creo que él fue ese jugador que te cambia porque era totalmente diferencial. No solo por sus cualidades, sino también por su personalidad y su forma de ser. Nos cambió a todos. Tengo un recuerdo de él buenísimo. Tanto jugador como persona. Somos gente de baloncesto y una ciudad que llevamos mucho tiempo viendo baloncesto y espero que se le reciba como lo que es. Uno de los jugadores más importantes que hemos tenido en nuestra corta historia”.

Satisfecho con las incorporaciones: “Decidimos reforzar el equipo con un jugador, teníamos una economía para un fichaje. Cuando empieza a haber lesionados tienes que repartir el dinero entre varios jugadores. Hemos ido a fichar gente que quiera una oportunidad. Por una parte, es cierto que a lo mejor no han demostrado el nivel de un jugador que ha sido Euroliga de otro que es el máximo anotador de Australia, pero tienen ese punto de ambición que no tienen otros. Somos el equipo de las oportunidades. Hemos hecho esa mezcla de jugadores veteranos con otros que quieren una oportunidad, algo que hemos buscado con Ousmane, Gio y Omar. Nos falta que recuperemos la salud de todos, si lo conseguimos por supuesto que estamos preparados para conseguir el objetivo. Esta semana hemos tenido que meter a un entrenador a jugar. Hemos incorporado gente que tiene unas ganas increíbles de jugar a este nivel”.

Omar Silverio: “En el caso de Omar lo que hemos buscado es ese talento individual que necesitamos. Somos un equipo que jugamos bien a nivel colectivo, pero también necesitamos un jugador que en algún momento tenga ese talento individual y físico que genere por sí solo, que era lo que nos daba Gian Clavell. En Bilbao, por circunstancias las cosas no salen bien. El jugador se queda con la espina clavada de querer jugar a este nivel. Es un reto para él, para mí y para el equipo”.

Puntos fuertes de Giorgi: “Es un jugador que, cuando recuperemos a Jacob, te puede hacer las dos posiciones. No es un cuatro tirador, pero es un jugador móvil para el tamaño que tiene, se adapta al juego que tenemos y es muy buen bloqueador. Es un jugador de energía, intensidad y rebote. Que nos impulse es lo que más destacamos de él”.

Evolución de Ndiaye: “Cada día está mejor, aprendiéndose los sistemas. En Málaga dio una muestra de lo que queremos de él. Lo veo progresar, pero necesitamos que se integre más. Ousmane es más introvertido y necesitamos que se suelte un poco más con los compañeros, pero lo veo feliz. El llegar y jugar, y además hacerlo bien, es un refuerzo para él. Tiene 20 años, hay que tener paciencia y habrá días que tenga errores como todos los jugadores. Hay que darle confianza y eso es lo que vamos a hacer”.