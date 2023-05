Pablo Pin: "Tenemos que salir a morir en la pista"

Las opciones se acaban. La derrota del pasado fin de semana ante Monbus Obradoiro y las victorias de Betis y Manresa dejan a un Covirán Granada en serios aprietos para conseguir la permanencia. Los rojinegros buscarán este martes esa ansiada victoria que los mantenga en la lucha por la salvación, un encuentro para el que Petit Niang no estará disponible y donde vuelve la duda entre Luke Maye y Cristiano Felicio, según ha explicado Pablo Pin este lunes en rueda de prensa. El técnico granadino se ha vuelto a centrar en la necesidad de arrancar bien el encuentro y en la intensidad física de su equipo para lograr el triunfo.

Presión tras las victorias de Betis y Manresa: "Sabemos que el partido contra Zaragoza es clave para conseguir el objetivo. Tanto si hay victoria como derrota, sabemos que el partido en Sevilla hay que sacarlo también. La situación es que depende de nosotros, pero necesitamos estar muy atentos a los resultados de nuestros rivales. Tuvimos nuestras opciones de partido contra Obradoiro. Necesitamos comenzar mejor. Ese sobre esfuerzo de ir a remolque nos cuesta tomar malas decisiones a nivel defensivo. Cuando somos capaces de jugar con continuidad y concentración somos competitivos. Con los que tengamos más sanos trataremos de dar el 100%. Hay que ser capaz de hacer un sobre esfuerzo".

La permanencia se torna más complicada: "Todavía hay partidos. Se puede dar la posibilidad de que ganemos a Zaragoza y ganemos en Sevilla. Ahí nos podríamos por delante y ellos en la ultima jornada ellos visitan al Real Madrid. Se puede dar que con 10 victorias te quedes. Lo importante es que hay que sacar el partido de mañana contra Zaragoza. Sin dudar, sin guardarnos nada, sin pensar que Zaragoza se juega más o menos".

Estado físico de la plantilla: "A nivel físico, Petit está descartado, será muy raro que pueda participar. Pere Tomás sigue con la rotura de fibras en el oblicuo, intentaremos que mañana juegue un poco más. Sobre Luke Maye y Cristiano Felicio, veremos hoy con el entreno. Felicio ayer tenía dolor, así que según se encuentre veremos. Luke el otro día recuperó sensaciones. Tenemos que seguir jugando, aun quedan tres jornadas por lo que hay que ser inteligentes y apurar hasta el último minuto".

Aportación de Ndoye a nivel ofensivo, pero desaparecido en defensa: "Youssou Ndoye hizo buen partido a nivel ofensivo, a nivel defensivo tiene que mejorar, cogió cero rebotes, ahí todavía puede dar un paso adelante. Ayer cuando llegamos del viaje entrenamos con Felicio y Ndoye fue de los que se fue a descansar. Tiene mucha energía cuando suma en ataque, pero intentaré hablar con él para que controle las faltas. Necesitamos que esté. Intentar que se concentre solo en el juego. En ataque nos dio muy buenos minutos y sobre eso nos tenemos que apoyar".

Claves para el duelo ante Zaragoza: "El control del balón es importante, somos dos equipos que tenemos bastantes pérdidas y ellos aprovechan muy bien cuando roban balón, son muy verticales, muy rápidos. Hay un tema que es la implicación física. Ellos son un equipo físicamente muy grande. Nosotros necesitamos implicarnos al 100%, no podemos dejarnos un esfuerzo sin hacer, hay que dar un paso más todos. Hablamos del rebote. Hablamos de dureza, del uso de las faltas, de la concentración. El tema de la actitud es muy importante, salir a ganar el partido, no pensar en el arbitro, en lo que se juega Zaragoza. Tenemos que salir a morir en la pista".

Diferencia con los equipos que se juegan la permanencia: "En el tema del optimismo, la semana pasada tras Tenerife hablaba con el cuerpo técnico de ganar un partido entre Obradoiro y Zaragoza. Jugar a ganar en Sevilla, no es lo mismo tener que ganar de once a tener que ganar de uno. Esa no es la mejor situación, pero es correcta para nosotros. Manresa y Betis son equipos que físicamente están mucho mejor que nosotros por una cuestión de salud. Nuestros dos cincos no los tenemos. Ndoye está haciendo el esfuerzo que puede hacer. Luke está haciendo todo lo que puede, pero entrena y juega con dolor. Tenemos un situación física que por eso les estoy haciendo tanto hincapié al estado mental. Necesitamos a todos. Los cinco minutos de Christian, de Caicedo, de todos, son importantes. No podemos quejarnos, es la situación que hay. Sin excusas, sin pensar en los demás".