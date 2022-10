Pablo Pin: "Se han buscado otras instalaciones para entrenar, pero no se nos han facilitado"

Con el pabellón Veleta como escenario, Pablo Pin volvió a dar una rueda de prensa como las de antaño, como cuando el equipo estaba en LEB, aunque esta vez para hablar sobre su próximo rival en la ACB, el Monbus Obradoiro. El cambio de instalaciones ha sido uno de los temas tratados por el técnico rojinegro en sus declaraciones previas al encuentro del sábado. El entrenador dejó muy claro que la pista del Veleta no es la idónea para un entreno de continuidad, motivo por el que se desplazarán a Málaga la próxima semana. Además, Pin destacó la capacidad de anotación de los gallegos desde el tiro de tres como una de sus principales armas y habló sobre la defensa de los rojinegros, aspecto que deberán mejorar "como equipo".

Valoración de la semana: "Los entrenamientos han ido muy bien, con la progresiva incorporación de Dejan que cada vez está haciendo más cosas con el grupo. También ha sido una semana algo más rara con el cambio de rutinas, cambiar tu lugar de entrenamiento, sobre todo el trabajo físico cuesta más. Espero que este cambio no nos afecte mucho a nivel de concentración"

Renovación de Prince Ali: "Ahora mismo, Dejan ha hecho casi todo el entrenamiento, espero que la próxima semana ya pueda hacer entrenamientos completos. No sabemos si para Unicaja o para Breogán estaría. Con Prince somos 13, cuando Dejan esté totalmente recuperado tendremos que hacer una especie de convocatoria. Son cosas que aun están por ver. Cuando haga varios entrenamientos seguidos veremos como responde"

Viaje a Málaga: "La idea es irnos el lunes por la mañana a primer ahora y volver el miércoles después de entrenar. Hemos alquilado una pista en 'The Embassy', el club ha hecho un esfuerzo importante. El objetivo es encontrar una instalación con unos niveles mínimos para poder entrenar. Aquí estamos a gusto, pero hay que darse cuenta que el Veleta se usa por muchos niños de cantera, hay canastas antiguas que no son de ACB... No son condiciones buenas para entrenar a un equipo de este nivel, más que nada por el peligro de lesión que hay. En pretemporada ya lo vimos. Para unos momentos puntuales esta pista está bien, pero para unos entrenamientos de continuidad no es suficiente. Hemos valorado también mejorar el Veleta, pero es difícil. Esto es una pista de goma con un parqué encima. También se usa mucho, pueden pasar más de cien niños y niñas por aquí. Fuera de esta posibilidad, sé que Óscar ha buscado otras opciones y no se nos han facilitado".

Futuras salidas del Palacio: "Esta situación se va a repetir más veces. No se ha cumplido con la planificación. Entiendo que el Palacio no es nuestro, pero entiendo que hemos jugados dos partidos y hemos metido seis mil personas, no se cuántos deportes hacen eso. Hay otro problema asociado que es que no tengamos otra instalación en Granada donde podamos entrenar con una cierta calidad u otra instalación donde eventos como los que alberga el Palacio pues puedan hacerse".

Obradoiro: "A diferencia de otras temporadas, Obradoiro está un paso por encima. Westermann ha jugado Euroliga, los dos hermanos Scrubb, Rubén Guerrero que jugó Eurocup con el Unicaja o Bender que ha jugado en la NBA y el la Euroliga.. han dado un paso adelante en la construcción de su plantilla. Obradoiro puede ser un espejo para nosotros, como club y como equipo, por ir creciendo poco a poco, creer en ellos e ir creciendo poco a poco. A nivel de juego, usan mucho el tiro de tres, tienen muchos jugadores con más de un triple anotado por partido y muchos de ellos con casi un 40%. Si no les bajas porcentajes juegan muy fácil".

¿Qué se aprendió de Gran Canaria?: "Lo aprendido allí nos tiene que servir para toda la temporada. Tenemos que mejorar en defensa todos. Si mañana no somos sólidos en la línea exterior no va a ser fácil. Si no se presiona, los hermanos Scrubb nos van a anotar fácil. Tenemos que hacer una defensa colectiva, dar un paso adelante todos, no solo los aleros".

Defensa sobre Felicio en el triple: "Es un tiro que ha empezado a hacer el los últimos años. Este año se lo estamos pidiendo, si invertimos un poco de tiempo en ello nos puede dar un poco más de riqueza táctica. Será cuestión de tiempo, si sigue anotando el scouting se ajustará. Por nuestra parte lo seguiremos buscando".

Juego rápido: "Por cómo es nuestro equipo compensa. En el cinco contra cinco estático no tenemos tanto talento individual o físico. Queremos insistir en jugar en campo abierto para que las defensas no estén tan formadas. El tema de las pérdidas, lo vimos con Gran Canaria, tuvimos 24 pérdidas de las que 13 fueron en estático. Esas son las situaciones que tenemos que mejorar. Si cometemos una pérdida por intentar correr y meter una canasta fácil, tomas ese riesgo, pero jugando en estático tenemos que reducir esas pérdidas porque eso el rival suele aprovecharlo para anotar rápido. Además, nosotros cada vez hacemos las cosas un poco mejor. A nivel físico nos hemos adaptado mejor a la liga, no nos cuesta tanto jugar".

Movimiento de fichas en los equipos de ACB: "Esta liga es muy complicada, empezar con dos victorias fuera de casa es muy extraño. Fuenlabrada el año pasado se salvó con 12 triunfos y solo dos fuera de casa, nosotros ya las tenemos, pero esta no va a ser la tónica habitual. Personalmente y el club lo comparte, estamos muy contentos con los jugadores que tenemos. Con la plantilla que tenemos podemos seguir siendo competitivos y ganando partidos. También que económicamente no podemos fichar, pero es importante confiar en nosotros".