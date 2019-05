Pablo Pin: “¿Por qué no podemos conseguirlo?”

“¿Por qué no podemos conseguirlo?”, ha vuelto a preguntarse Pablo Pin en su rueda de prensa posterior al triunfo ante Iberojet Palma. El entrenador del Covirán Granada ha indicado que “confío en los jugadores, en su trabajo, en su actitud y en los partidos que llevan juntos”, razones que le permiten dejar abierta la puerta a la ilusión de cara al quinto encuentro del playoff de ascenso a la ACB.

El técnico granadino ha explicado que “como en el partido anterior, y en todos los partidos que hemos jugado contra Palma, ha habido un aspecto diferencial, que es el rebote”. Pin considera que “hoy hemos sumado muy bien en esta faceta”, lo que ha sido determinante en un encuentro en el que “hemos tenido un mal inicio”.

“Tal vez estábamos atenazados por la situación del partido”, ha apuntado el entrenador rojinegro, que ha apuntado que “Palma tiene unos inicios muy fuertes”, si bien ha recordado que “hemos remontado los partidos porque, cuando nos ponemos todos el mono de trabajo, sabemos que lo podemos conseguir”. Además, ha destacado que ha destacado que “la entrada de Josep Pérez nos ha dado aire”. “En el segundo tiempo, la rotación nos ha permitido estar más frescos en algunas situaciones de tiro que hemos tenido claras”, ha agregado.

En este sentido, ha explicado que “nosotros rotamos mucho porque necesitamos también estar frescos para defenderlos a ellos”. “Intentamos fomentar las cosas que hacemos bien”, ha añadido, matizando que “cuando controlamos el rebote, jugamos mucho más rápido”.

Pensando en ese quinto encuentro de la eliminatoria, Pin ha asegurado que Carlos de Cobos y Carlos Corts, pese a las molestias que han sufrido durante el partido, “van a jugar”, tras lo que ha añadido, cuestionado sobre la posible fatiga acumulada, que esta “también le puede afectar a ellos y eso es lo que pensamos”. El técnico rojinegro ha indicado que “veo al equipo muy fuerte mentalmente” y ha advertido que “tenemos que estar preparados para todo”.

Por último, y tras elogiar nuevamente la carrera de Eloy Almazán, Pin ha confesado que “para mí, que la gente se haya ilusionado otra vez con nosotros es una alegría muy grande”. El entrenador granadino ha señalado que “yo he visto al Palacio irse rápido a por el coche y hoy he visto a 5.000 quedarse para aplaudir a Eloy”, y ha insistido en que “elegiría a estos 13 jugadores otra vez, no cambiaría a ninguno de ellos”.

Félix Alonso

El entrenador del Iberojet Palma, Félix Alonso, ha asegurado en su comparecencia posterior al choque que los rojinegros “han jugado como ellos quieren”. “Hemos empezado muy bien el partido a nivel de acierto, pero no de juego”, ha indicado el técnico balear, que ha añadido que “cuando hemos bajado el nivel de acierto, nos han superado en el marcador”.

Alonso considera que su plantilla ha estado “sin opciones de ganar el partido” desde que en el tercer cuarto “no hemos sido capaces de cerrar la diferencia de tres puntos”, tras lo que ha subrayado que “el rebote era fundamental”. “Hemos peleado durante toda la temporada para tener el factor cancha, ahora lo tenemos que hacer valer”, ha destacado, añadiendo que “esperábamos cerrarlo hoy”, aunque “sabíamos desde el principio que iba a ser una serie muy igualada”.