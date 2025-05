Pablo Pin: "No vamos a dejar de trabajar por esa mínima opción de salvarnos"

Ante algo evidente no se puede negar la realidad. Pablo Pin ha sido claro en rueda de prensa, Gran Canaria "nos ha ganado con claridad". El entrenador del Covirán Granada ha resaltado la mala actitud de sus jugadores en defensa, un aspecto clave que los ha llevado a jugar "un mal partido" y a cosechar una nueva derrota que los deja al borde del abismo. El técnico, a pesar de la actuación firmada en el Gran Canaria Arena, ha puntualizado que seguirán "trabajando por esa mínima opción de salvarnos", así como la necesidad de mejorar considerablemente y pensar únicamente en el próximo duelo ante Casademont Zaragoza.

Valoración del partido: "Nuestra entrada, en general el primer periodo, ha estado bien jugando serios en defensa y en ataque. Gran Canaria ha subido su nivel físico a la hora de jugar. Nosotros hemos perdido la concentración en varias jugadas. Han conseguido ir al descanso con una renta conseguir por anotar muy fácil. Hemos estado mal en defensa, pero queríamos intentar hacer las cosas mejor. No hemos sido capaces de igualar su nivel físico, nos han sacado de nuestro sitio a la hora de jugar. Nuestra actuación en el rebote tampoco ha estado bien, ha sido pobre. La segunda parte, sobre todo el tercer periodo, no ha estado nada bien. Hemos tratado de jugar serios hasta el final. Nos han ganado con claridad".

Lucha por la permanencia: "Tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos que pensar es en el siguiente partido. Nuestra mentalidad debe seguir siendo la de seguir trabajando. Concentrarnos en mejorar lo de hoy. Saber que si no hacemos un buen partido en Zaragoza tampoco vamos a ganar. Las permanencias no se ganan hoy. Necesitamos estar mucho más concentrados. Lo que no vamos a hacer es dejar de trabajar por esa mínima opción de salvarnos".

Aspectos positivos del partido: "Reforzar las cosas buenas en equipos que están abajo es fundamental. Necesitamos que la gente sea capaz de recibir ese mensaje. Intentar imitar al compañero que sale del banquillo como puede ser Agustín que cada vez que sale aprovecha la oportunidad. Ese debe ser el camino para otros porque sino no jugarán más".