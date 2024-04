Pablo Pin: "No pienso que Andorra sea mejor equipo que nosotros"

La palabra final comienza a sobrevolar el Palacio de Deportes y, durante algunos días, el Estadio de la Juventud, en torno a un Covirán Granada que afronta un partido crucial en sus aspiraciones por la permanencia. Los rojinegros se miden este domingo a MoraBanc Andorra en un encuentro "muy importante" para Pablo Pin, pero que "no es una final". El entrenador granadino analiza detalladamente las consecuencias, especialmente positivas, que puede tener sacar un triunfo en el Principado, no solo por empatar a victorias con los de Natxo Lezkano, sino por lo que puede suponer en el resto de rivales directos. Además, Pablo Pin quita peso al tiempo que el equipo lleva sin ganar fuera de casa, habla sobre los cambios de roles en la plantilla e incide en que es momento de no hacer cuentas ya que "dependemos de nosotros mismos y tenemos unos basket average positivos".

Final por la permanencia: "Sacar una victoria en Andorra, en función de otros resultados, es un paso adelante muy importante. A lo mejor acabas la jornada sacándole a Obradoiro dos partidos más el average y a Breogán uno o dos partidos en función de lo que pase con Palencia. Es un partido importante, pero no creo que sea una final. Andorra tiene un muy buen equipo y tendrán que lucharlo como todos, pero creo que se va a salvar. Sí que su calendario es complicado, puede que este partido lo tengan marcado con una X. Conseguir esta victoria es un paso adelante para ambos equipos".

Meter a Andorra en la lucha por la permanencia: "Esa sensación de haber estado siempre fuera de descenso y verte de pronto en esa lucha no es fácil de gestionar. Para nosotros, que hemos estado ahí abajo, es dar un paso hacia arriba. A ellos les puede dar mucha presión. Teniendo en cuenta que tenemos el average ganado a Obradoiro, que tiene que venir Breogán y Palencia con +23, meter a otro equipo ahí en la lucha con el average ganado es súper importante".

Reencontrarse con la victoria fuera de casa: "Hay que poner la cosas en contexto, ganar en esta liga fuera de casa es complicado. Joventut, que tiene una plantilla como para estar en playoff, ha ganado cuatro partidos en todo el año fuera de casa. Lo que hay que intentar es asegurar los partidos de tu liga y alguno en tu casa. No supone ningún trauma no haber ganado en Baskonia, Barcelona o Málaga, es lo normal. Lo que sí le damos valor es el haber ganado en Valencia. No hablamos sobre el jugar fuera de casa".

Claves: "Primero intentar que sus manejadores, Harding y Montero, que van a hacer tiros porque es como les gusta jugar, necesitamos que bajen sus porcentajes. Hay jugadores como Tobias Borg que te mete 8-10 puntos, te da 2-3 asistencias, defiende, te puede subir el balón, te genera un bloqueo directo, es un jugador que es importante a nivel de pegamento. Tyson y Maric son muy importantes a nivel de rebote, te castigan en tiros libres, hacen un trabajo sucio que teniendo dos manejadores tan buenos es muy importante. Nos tenemos que centrar en los manejadores, pero también que los demás no anoten. Que Okoye no te meta 15 puntos, que Andric no meta dos triples..."

Will Barton: "La semana ha sido buena. El entiende que es un proceso para él, está viendo el nivel físico al que se juega. La importancia de la victoria-derrota aquí es mayor, le sorprende mucho el nivel de intensidad a la que se juega por intentar conseguir nuestro objetivo".

Tres partidos contra equipos a los que ya se ha ganado: "Tenemos una fase que son partidos que debemos optar a sumar. Teniendo en cuenta que viene Valencia, que no deja de ser un equipo Euroliga, centrándonos en este partido, no pienso que Andorra sea un equipo mejor que nosotros, nuestra visión es que somos de un nivel parecido. Les ganamos aquí en casa aun teniendo bajas. Tenemos que hacer un partido muy serio y no hacer cuentas. Es normal que hablemos de otros equipos, pero dependemos de nosotros mismos y tenemos unos basket average positivos".

Partido de esta jornada entre Breogán y Palencia: "Sí viene bien que gane Palencia, sobre todo, si nosotros ganamos en Andorra. Si ganamos, que es lo importante, cualquier cosa nos viene bien. Si pierde Palencia, lo dejas ahí abajo. Si ganamos y Palencia también, tienes a un equipo a tres y otro a dos y tienen que venir aquí. Ahora se trata de sumar, no de hacer cuentas".

Germán Martínez y la posibilidad de cambiar el descarte: "Aun no hemos valorado quien puede ser el descarte. Entiendo que todos quieren jugar, pero es una situación que se da y ya está. Hay que normalizarlo más. Rubén Guerrero, que juega ventanas FIBA, juega menos minutos que Germán. Pol Figueras que tiene una media de 15 de valoración en LEB Oro no juega nunca. Igual que Edgar Vicedo. La situación no es tan negativa como parece ni es tan grave que un jugador se quede fuera. Mi idea es que no siempre sea el mismo. Veremos como se desarrolla este entrenamiento y cómo se encuentra Christian Díaz que ayer tuvo fiebre y no entrenó y valoraremos quién será el descarte".

Cambio de roles: "Sí que están cómodos con el cambio. Desde que se cambiaron, estábamos empatados con Tenerife a falta de dos minutos, hicimos un buen partido ante Baskonia, ganamos a Bilbao y a Joventut. El equipo está funcionando bien. Estas son situaciones del baloncesto profesional. Lo importante es el objetivo colectivo que eso es lo que a un jugador lo hace grande, colaborar para un objetivo colectivo, no individual".