Pablo Pin: "Necesitamos más armas para competir en esta liga"

Sabor agridulce para el Covirán Granada. Por un lado, los aficionados pueden estar orgullosos de su equipo por la garra mostrada para casi conseguir la victoria aun con todos los problemas que presenta el equipo. Por otro, el pesar de ver un triunfo que se escapa como local. Aun con el resultado en contra, Pablo Pin ha detallado en rueda de prensa "la competitividad y capacidad de lucha" de su equipo, sobre todo, para reponerse ante los embistes de UCAM Murcia. Así mismo, el técnico ha señalado la falta de jugadores y de entrenamientos como punto clave, un aspecto que espera solucionar en la próxima semana cuando espera que llegue un exterior.

Valoración del partido: "Después de los primeros minutos hemos sido capaces de hacer un primer periodo muy serio, siendo sólidos en defensa y agresivos en el ataque. En el segundo periodo, hemos empezado bastante bien, hemos estado siete u ocho puntos arriba. Ha habido un momento en el que Sergi me ha pedido el cambio porque tenía una molestia en el isquio. Estábamos controlando muy bien el ritmo, pero nos hemos desajustado en la defensa del bloqueo directo. Podríamos habernos ido con cinco o seis puntos arriba al descanso. Lo estábamos haciendo bien. En el tercer periodo, Murcia ha dado una vuelta de tuerca más al nivel físico a la intensidad y la energía. Hemos pasado un mal momento que hemos sido capaces de solventar. Necesitas más armas físicas para jugar. Necesitas cuerpo profesionales, no solo para jugar sino también para entrenar. Llevamos casi un mes sin entrenar con calidad. La competitividad y la capacidad de lucha del equipo está más que demostrado. El porcentaje en tiro de dos ha sido muy bajo. Obviamente, cuando teníamos quintetos más grandes ha sido cuando peor hemos reboteado. Ha sido una pena porque hemos tenido opciones".

Garra del equipo: "La capacidad de sufrimiento, de levantarnos es grande. Contra Gran Canaria íbamos perdiendo de casi 20 y empatamos. En Murcia, en Baskonia estamos cerca de ganar. El equipo tiene un nivel de compromiso altísimo. Me quedo con que necesitamos más armas para competir y ganar partidos en esta liga".

Mercado de fichajes: "Espero que durante esta semana llegue un jugador exterior y después veremos como estamos económicamente. El plan que teníamos, la lesión de Edgar nos ha cambiado el plan totalmente. Queríamos fichar un intimidador y jugar con los cambios de posiciones, pero esta lesión nos ha hecho cambiar el plan de fichajes. La situación de Gian también, no puede estar con el equipo y veremos si tiene opciones de volver. Espero que durante esta semana se incorpore un jugador".

Debut de Ndiaye: "Lo he visto bien dentro de lo que se le podía pedir hoy. Si entrenó el jueves y entrenó ayer y directamente lo hemos metido a jugar, creo que lo ha hecho muy bien. Ha tenido un par de tiros buenos que son los que tiene que hacer. Poco a poco nos puede ir ofreciendo más. Ndiaye viene sin jugar y el año pasado que jugó en Palencia jugó 13 partidos. No va a meter 25 puntos, no le podemos meter esa presión".

Iván Aurrecoechea: "De esos rebotes ofensivos, tres son de su propio fallo. Lo que me interesa y lo que le voy a pedir es que ha tenido dos defensivos y Rubén uno. Lo que sí ha dado Iván es energía, él da su 200% siempre. Le cuesta finalizar porque es más pequeño. Es un jugador que bloquea muy bien. Ha subido la intensidad de nuestra defensa".

Lucha por la permanencia: "No solo a mí me hubiese gustado fichar antes, a todo el club le hubiese gustado. La directiva lleva desde hace mucho tiempo sin parar para encontrar medios para que fichemos. Como siempre se definirá al final la liga. Erróneamente se ha descartado a Coruña demasiado pronto. Nosotros tenemos que ir a Coruña. Tiene enfrentamientos directos en su campo. Tiene un equipo muy serio, de mucha calidad. Coruña está metido en la lucha. La zona de abajo se decidirá al final como siempre".

Rubén Guerrero: "Cuando un jugador hace -3 el margen de mejora es enorme. Ha empezado bien, pero se ha desconcentrado un poco y lo ha llevado en su cabeza hasta la segunda parte. Lo que necesitamos de él es que no tengamos subidas y bajadas. Que sea constante. Es un profesional excelente y lo necesitamos, necesitamos una buena versión de Rubén. Estoy seguro de que el lunes irá a por todas otra vez".