Pablo Pin: "Merecemos esta victoria desde hace mucho tiempo"

Recompensa merecida para el Covirán Granada. Los rojinegros cosechan su séptimo triunfo de la temporada en un encuentro en el que jugador quizás no tan habituales en las estadísticas como Visconti o Ubal han brillado a base de garra y coraje. Pablo Pin ha destacado su actuación, así como el compromiso de efectivos como Sergi García que al fin ha regresado a la rotación. Una convocatoria en la que no estaba Sam Griffin y de cuya ausencia el técnico no ha querido hablar.

Valoración del partido: "Nuestra entrada no ha estado mal los primeros minutos. Ha habido un momento de desconcierto, Manresa ha anotado unos triples muy fáciles, peor sabíamos que teníamos que seguir peleando. nos hemos ido al descanso ocho abajo y ahí hemos hablado de ser capaces de bajar porcentajes porque Manresa estaba tirando con mucho acierto. Hemos sido más agresivos, hemos defendido antes y Sergi, Agus y Riccardo han puesto más físico. Hemos controlado mejor el balón. Le he pedido al equipo hacer buenas defensas seguidas y subir nuestro nivel de energía, dureza y ambición, el partido iba a cambiar positivamente para nosotros. Merecemos esta victoria desde hace mucho tiempo. Destacando jugadores que llevan trabajando muy bien desde hace mucho tiempo. Nos la merecemos todos".

Sam Griffin: "Después del partido que ha hecho gente como Riccardo, Gio, Iván, Agus, venir aquí a hablar del que no ha jugado me cuesta".

Regreso de Sergi García: "Sin destacar en lo que es la estadística, es uno de los mejores más menos en el equipo hoy. Su compromiso ha quedado claro. Se ve la cosa clara cuando tienes una dirección continua".

¿Qué ha cambiado en el equipo?: "Si tu consigues bajar porcentajes pero no consigues rebotar no tiene sentido. Manresa tiene un nivel físico impresionante. Hemos dado un paso adelante en el rebote. A nivel de dureza y energía hemos cambiado. Cuántos triples nos han metido en el último segundo. También ha cambiado el tener jugadores disponibles, que el niel físico suba".

¿Qué supone esta victoria para ti?: "Siempre que ganas es una alegría y un refuerzo. Lo que más me gusta o lo que más feliz me hace es ver que hay gente que está con nosotros pase lo que pase. Elías, Amine, Jonathan, Agus, gio... eso para un entrenador es lo que reconforta. Que tu equipo esté contigo es importante. Me reconforta tener al grupo con nosotros, este es el camino que tenemos que seguir pase lo que pase".

Partido de Visconti y Ubal: "Riccardo ha hecho un partido muy serio. Independientemente de anotar más o menos siempre aporta. Es un jugador serio, que sabe jugar y que se tira por un balón cuando lo ve delante. Ha metido un triple importante y creo que lo está haciendo muy bien. Agus, su mejor partido fue el de Unicaja, pero tiene que seguir trabajando muchas cosas pero tiene lo más importante y es que quiere ser un jugador importante. Con jugadores así da gusto trabajar y vamos a seguir haciéndolo. Tiene la ambición de ser mejor".