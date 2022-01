Pablo Pin: "Los jugadores han dado un paso en atención y concentración"

Pablo Pin ve muy cerca la Copa Princesa y espera que el equipo siga creciendo en el próximo partido ante Cáceres en el Palacio de los Deportes.

Valoración: "Creo que nuestro inicio no ha sido bueno. En los dos primeros minutos hemos perdido canastas sencillas y hemos permitido puntos fáciles. Cuando hemos encontrado nuestro ritmo hemos conseguido entrar en el partido. El rebote nos ha dado un parcial de 14-0 para llegar al descanso con ventaja. Hemos constuido desde aytras- El tercer y cuarto periodo hemos conseguido hacer momento buenos, aunque en el tercer cuarto nos han anotado bastante. Muy contento por el ambiente que hemos tenido pese al frío y a la hora. La defensa de Germán y James ha sido esencial en la parte sucia y no aparece en la estadística.

Petit: "Hablo mucho con él. Cuando su nivel de concentración es alto se convierte en un jugador diferencial. Cuando no lo está tanto físicamente pasa inadvertido. Quizás hoy ha empezar un poco así y necesitábamos su energía. Sabe cómo funcionamos aquí, cuando trabajas atrás todo sale delante.

Canastas adicionales: "Hemos sido capaces de encontrar buenas situaciones de continuación. Hemos corregido mucho durante la temporada, cada vez jugamos más duro en ataque y defensa. Estamos finalizando bastante bien".

Rebote: "El insistir y repetir tiene su efecto. Los jugadores han dado un paso en atención y concentración. Ellos mismos le dan la importancia al rebote y lo que supone para nuestro juego. El viernes volveremos a trabajar rebote".

Acierto: "Hemos tenido tiros cómodos para nosotros. Eso es gracias al rebote, que nos permite lanzar a campo abierto y en transición".

Copa Princesa: "Personalmente creo que con una estaríamos en esa final. Es muy importante que no nos relajemos y que no lleguemos a la final con una derrota en los partidos anteriores. Pero también he hablado con los jugadores de la importancia que tiene el partido del próximo domingo para poder jugar algo histórico como una final de la Copa. Hoy también es muy importante el haber ganado de 20 puntos".