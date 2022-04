Pablo Pin: "La LEB Oro empieza ahora"

Una vez más, Pablo Pin volvió a rebajar la euforia por el triunfo conseguido ante Movistar Estudiantes y que deja al conjunto granadino como líder en solitario de la LEB Oro.

Resumen: "Ha sido un partido con muchísimos detalles. El partido de la semana pasada nos vino muy bien para aprender ciertas cosas. Cuando te mides a un equipo tan bien dirigido es importante el detalle. La fortaleza mental del equipo también ha sido muy buena. En el primer periodo hemos tenido una buena defensa y los hemos dejado en nueve puntos. En el tercer cuarto hemos tomado malas decisiones, también Estudiantes es un gran equipo, y nos ha sacado una pequeña diferencia. Entonces ha salido el talento de los jugadores que tenemos. Hemos sido capaces de sufrir ese mal momento y al final el último cuarto, con mucha energía y diferentes quintetos, hemos conseguido llevarnos el partido. Estoy muy orgulloso de la gente que ha venido otra vez. No hemos hecho nada, absolutamente nada. Me considero un entrenador joven, pero he subido de Plata a Oro en la última jornada por un basket average. Sé que la LEB Oro empieza ahora. Nosotros y Estudiantes jugamos contra equipos que se están jugando muchísimo".

Aprendizajes: "Hemos cometido muy pocos errores defensivos. Dejar jugadores solos o triples abiertos, por ejemplo. Sí es cierto que nos han castigado el rebote ofensivo. Por otro lado, el nivel de dureza con el que hay que jugar esta liga. Si no vas al 200% contra este equipo, te mata".

Madurez: "Somos un equipo que normalmente manejamos bien los finales de partido. Somos más maduros que el año pasado. Todo son experiencia y lo importante es aprender de ellas".

Carácter: "Tengo la suerte de tener jugadores con experiencia. Cuando se han puesto las cosas complicadas, Christian ha tenido un triple importante. Luego ha aparecido James. Hemos sabido aguantar el momento malo y nos hemos agarrado a la pista".

Germán: "Personalmente se me acaban los calificativos. Es el alma y el corazón del equipo. Cuando hay algún compañero que durante la semana flojea, el siempre está para subir el ánimo de todos. Creo que va a tener muy buena carrera porque tienen la cabeza bien amueblada".

Importancia de cara al futuro: "Es una victoria súper importante. Sacamos triunfo y basket avaerage. Es una ventaja buena quedando poco tiempo. Yo nunca he subido de categoría ganando el 15 de abril. Entiendo a la gente y la euforia, pero lo tenemos que hacer pensar en el día a día. El partido del miércoles empieza descansando bien esta tarde".