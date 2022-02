Pablo Pin: "Germán tiene un pequeño dolor en el codo, pero seguro que juega"

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, ha comparecido este martes en sala de prensa en la previa del duelo que medirá a su equipo ante el Palmer Alma Mediterránea Palma. El míster rojinegro ha elogiado las incorporaciones de su rival de este miércoles, del que espera un gran crecimiento en las próximas semanas pese a que se encuentra en el farolillo rojo de la tabla. El preparador espera contar con Germán, que no entrenó este lunes debido a unas pequeñas molestias en un codo. Por otro lado, pensar en el día a día es su apuesta para no prestar atención a la racha de partidos consecutivos fuera de casa a la que se enfrenta el Covirán.

El técnico rojinegro ha valorado la "buena línea" en la que se encuentra su bloque, especialmente en ataque según sus palabras. Pin ha manifestado que Germán Martínez no entrenó este lunes por "un pequeño dolor" en un codo, pero cuenta con su participación para el choque en tierras baleares. El preparador ha advertido que Palma "no es el mismo equipo con el que jugamos a principio de temporada", pues ha remarcado las incorporaciones acometidas por su rival, que se ha hecho recientemente con los servicios de jugadores como Elijah Brown, Pavel Marinov o Robert Cosialls. "Es un equipo que va a ganar partidos en la segunda vuelta. Van a ir para arriba, van a competir muy bien y en su campo se hacen bastante fuertes. Tenemos que hacer un buen partido si queremos ganar", ha comentado el entrenador. Posteriormente ha elogiado a todas las incorporaciones de forma individual.

El míster ha detallado que Jacobo Díaz, ex de Palma, ha tenido una participación activa en la preparación del encuentro, algo habitual cuando se cuenta con un jugador que puede aportar conocimiento adquirido durante su etapa en el rival. Preguntado por Pere Tomàs y su gran rendimiento, Pablo ha calificado como "un lujazo" su presencia en la competición y ha dejado claro "que no es casualidad" su presencia durante muchos años en ACB con un buen papel en sus equipos. "No es un jugador virtuoso, pero es efectivo, sabe lo que tiene que hacer y conoce sus virtudes. Además, lo hace todo por el equipo. Es una garantía de cosas buenas", ha apostillado.

El técnico ha explicado que el equipo viajará mañana mismo a Palma y hará noche en la isla antes de regresar a Granada. Nada más aterrizar el Covirán irá directo al Pabellón Veleta para entrenar y comenzar a preparar el duelo del domingo ante Coruña. "A ver como llegamos a nivel físico a ese partido. Ya sabemos lo que tenemos. Hay mil opciones que se pueden valorar, pero la realidad es el viaje que tenemos planteado. Primero vamos a ver como respondemos mañana". ha aseverado Pin, que se centra en el partido más próximo en el calendario.

Respecto a la racha de partidos fuera de casa, el preparador granadino ha señalado que "ir día a día" no ha hecho pensar al equipo en esa circunstancia. También ha añadido que no le importa realizar las sesiones de trabajo en el Veleta "porque ahí hemos crecido como club". "En esta fase es complicado ganar fuera. Todos tenemos expectativas muy altas, pero eso tiene que ir unido a una realidad", ha expresado.

Pablo Pin ha hecho hincapié en el "nosotros necesitamos a todos". "Tenemos buenos jugadores, pero necesitamos a todos al máximo porque sino somos un equipo normal", ha señalado el entrenador, que sabe que la competición "va a dar muchas vueltas" en las próximas semanas con circunstancias como las lesiones o el nuevo protocolo Covid, que se centra en evitar el aplazamiento de partidos. "Les digo mucho a los jugadores que seamos competitivos porque eso es lo que te va a dar solidez para estar arriba", ha asegurado. "Está liga es complicada y conforme pasen las jornadas más porque llegan las urgencias", ha declarado.

En lo que se refiere a mercado, Pin ha reiterado que no se debe poner fecha a la vuelta de Joan Pardina, que podría ser un fichaje invernal de lujo. Respecto a incorporaciones, ha repetido que el club "no va a fichar por fichar" si no encuentra a un perfil exacto que convenza. El míster también ha afirmado que la fecha designada para el choque ante Gipuzkoa le parece correcta como todas. "Creo que es Miércoles Santo, pero no lo sé al 100%", ha comentado. El preparador ha pedido un esfuerzo a la afición para "valorar cada día" y "cada victoria" para "seguir sumando". Por último, Pablo ha sido preguntado por la Copa del Rey. El técnico ha dejado claro que no tiene "envidia" por la participación de Breogán, su verdugo el pasado curso, porque "las cosas hay que construirlas". En la competición da como favoritos a Real Madrid y Barcelona, pero espera una Copa "divertida" con equipos que han mostrado un buen nivel en el tramo jugado de Liga Endesa.