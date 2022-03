Pablo Pin: "Ganar a Lleida nos daría un gran impulso en la tabla"

El frenético mes de marzo va llegando a su fin y la Copa Princesa se acerca, pero antes hay que pasar por Lleida para seguir afianzando la primera posición de la tabla. Pablo Pin ha salido a rueda de prensa para analizar el encuentro que los enfrentará el próximo viernes contra el equipo de Gerard Encuentra. El técnico rojinegro ha reconocido que el partido no será ni mucho menos un paseo y que la plantilla deberá implicarse mucho físicamente para anular los diferentes focos de anotación y generación de juego de los catalanes.

Valoración de la semana de entrenamientos: "Después del partido contra Oviedo planteamos un voluntario para el lunes para que los jugadores tuviesen un poco más de descanso por si lo necesitaban y vinieron casi todos. A este grupo le gusta trabajar y entrenar. La semana ha sido bastante buena. El calendario sigue y es muy duro, pero veo al equipo muy concentrado, con las ideas claras, con energía y ambición".

Evolución de David Iriarte: "Se encuentra bien, esta semana ya ha entrenado normal, con más continuidad cada vez y estará disponible para el viernes. Espero que vuelva a coger el nivel que tenía antes de la lesión porque con él en pista somos mejores".

Lleida: "No me sorprende tanto la temporada de Lleida, si miras la plantilla no es ninguna sorpresa. Es un muy buen equipo y, sobre todo, son parecidos a nosotros en el sentido de que tienen un grupo en el que todos suman y te complican mucho las cosas. Tienen focos diferentes de anotación y de generación de juego. El tema del rebote como siempre tendremos que hacer un esfuerzo muy grande ya que solo sus pívots cogen casi ocho rebotes cada uno. Tenemos que implicarnos físicamente en este partido".

Cambio de dinámica hacia la superioridad en la pista: "La semana pasada fue la primera vez que tuve 11 jugadores para entrenar. Hemos tenido semanas en las que solo teníamos a nueve y algún miembro del cuerpo técnico teniendo que entrar en los entrenamientos. Ha coincidido que por primera vez todos los jugadores están bien, se encuentran sanos y que el trabajo está siendo muy continuo. Hemos ganado rotación y energía. El tema de la diferencia de puntos es por la construcción del equipo. Ahora estamos llegando a un nivel, que no es nuestro máximo, pero sí estamos cerca de encontrar nuestro 100%. Eso sí, lo que ocurrió aquí contra Palencia o contra Girona y Oviedo no es normal y menos en las segundas vueltas donde los partidos suelen ser más igualados".

Partido clave contra Lleida para seguir arriba: "Ahora mismo el average con Lleida es de 10 puntos, ellos tienen seis derrotas, por lo que ganar allí ya haría que fuese muy complicado que nosotros no quedemos como mínimo segundos. No es una cuenta que hagamos mucho, pero lo tenemos presente. Lo importante es ganar este partido para seguir metiendo presión y si lo ganamos nos impulsa mucho. Tendrían que cambiar muchas cosas para que Lleida nos pillase en la tabla si ganamos y sería casi asegurarse el factor cancha".

Esfuerzo del club para viajar en tren a Lleida: "Todos aprendemos dentro de este club y en esto Óscar le está dando mil vueltas para que nuestros viajes sean lo más cómodos posibles. El ir primeros no influye en esto. El año pasado éramos primeros y viajábamos en autobús. Estoy seguro que si fuésemos segundos o terceros el club haría lo mismo".

Afición en el Palacio: "Pedirles que estén con nosotros. Ahora estamos ganando y todo es color de rosa, pero llegará el momento en el que perdamos y no hay que hacer dramas. Creo que el equipo divierte y qué mejor que venir aquí a apoyar al equipo de tu ciudad y divertirte. Como se suele decir, que son un equipo que suda la camiseta de verdad. Si tenemos esa ambición de seguir creciendo debemos tenerla todos. Me gustaría que la gente viniese a apoyarnos, los que ya lo hacen que siguen y los que no han venido todavía que lo prueben porque seguro repetirán. Quiero ver el Palacio de los grandes momentos y espero que la gente nos eche una mano".