Pablo Pin: “Este equipo, con confianza, es un equipo muy duro”

Pablo Pin ha comparecido en rueda de prensa después de vencer a Real Canoe en el Palacio por 84-65. Estas han sido sus palabras:

Valoración: “Creo que el partido tiene muchas lecturas positivas más allá de la victoria. Nuestro inicio y nuestro primer tiempo han estado marcados por el nerviosismo y la tensión. Hemos fallado tiros claros, aunque hemos circulado bien en ataque, pero nos ha faltado acierto, sobre todo en el tiro de tres. Ellos lo han aprovechado bastante bien y en el descanso lo hemos estado hablando, nuestra sensación es que íbamos abajo más por fallos nuestros que por acierto suyo. Era cuestión de ajustar un poco en ataque y seguir teniendo confianza a nivel defensivo, que lo estábamos haciendo muy bien. Era importante esperar nuestro momento y en el tercer cuarto ha habido una explosión de juego construida en defensa y en la confianza en nuestro trabajo. Ahí se ha decidido y el último cuarto ya era un poco trámite. Creo que ha habido algunas situaciones que quizás nos podían haber señalado alguna falta a favor”.

Buena implicación y concentración: “Hemos estado muy bien en ese aspecto, por parte de todos. Ha sido un buen trabajo de equipo en general y hemos estado muy sólidos en defensa, hemos mejorado en segunda parte el tema de las pérdidas y ha sido un partido completo”.

¿Qué les ha dicho en el descanso?: “El factor mental es importante ahora. El análisis en el descanso no era lo mal que estábamos atacando. El trabajo del equipo era de crear oportunidades y buenos tiros. Esto va de psicología, cuando metes uno esto te da tranquilidad y te hace que tu tensión baje y te relajes, que no viene mal. Hay que ver el partido de Pardina, de Kapelan, los contraataques, etc. Hemos hablado de ajustar las pérdidas y seguir trabajando con confianza. Es muy importante para nosotros crecer en confianza. Somos un equipo que trabaja bien, disciplinado, pero necesitamos crecer en confianza y concentración, si lo conseguimos seremos capaces de ir más arriba”.

David Iriarte: “El que ha salido ha aportado mucho. Guille ha aportado muchísimo, Watson también. Al final del partido queríamos darle unos minutos a Borto, que necesitamos que vaya cogiendo minutos. Esos minutos que podrían haber ido para David han ido para Borto porque también lo necesitamos. David respeta lo que se decide y está muy feliz”.

Punto de inflexión: “Espero que sí. Más allá del resultado, las sensaciones son buenas. Todos tenemos claro que queremos ganar, lógicamente. Tenemos que seguir con concentración y confianza, eso será la llave de aquí en adelante. Todo el mundo se la está jugando y nosotros, con confianza, somos un equipo muy duro”.

Aspecto psicológico y partido duro en Melilla: “No conozco otra manera que sentarnos y hablar. El lunes nos sentamos y hablamos y vimos algunas situaciones de vídeo. Me he sentado con todos los jugadores individualmente para recordar hacia dónde tenemos que ir e insistir que esto es un equipo de todos. De cara al partido de Melilla, es una pista muy complicada, pero todas lo son. Canoe le ganó la semana pasada muy bien a Cáceres, por ejemplo. Ya no hay partidos fáciles. Son tres equipos en descenso y muchos los que se juegan el Playoff, que no está lejos para nosotros. Tenemos la suerte de decidir hacia dónde queremos ir. Esto es un equipo para lo bueno y para lo malo”.

Mykal Riley: “Tenía el tobillo un poco hinchado y, tal y como se ha dado el tercer cuarto, hemos preferido reservarlo. La semana que viene lo vamos a necesitar. Es muy complicado entrar en un equipo tan rápidamente, pero lo ha hecho bien los minutos que ha estado. A nivel personal, ha entrado en el equipo estupendamente. Mi sensación ha sido que ha dado confianza a los demás. Es un jugador que nos va a ayudar mucho a ser mejores”.

Alo Marín: Necesitaba un partido así. Es de los jugadores más honrados, honestos y trabajadores que he entrenado. Es el típico que todos los días quiere trabajar algo más y quiere darle más al equipo. Estuvimos hablando y él sabe que tiene mi confianza. Creo que es un grandísimo jugador y nos va a dar muchísimo en lo que queda. A todos nos gustaría que todos los días metiera 20, pero si lo hiciera y tuviera pasaporte bosnio, a lo mejor no estaría ya aquí (bromea)”.