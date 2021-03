Pablo Pin: “Estamos en un gran momento y con mucha química”

Pablo Pin, entrenador del Covirán Granada, destacó la reacción de sus jugadores tras el descanso y el esfuerzo defensivo para frenar el juego interior de Real Canoe y su dominio en los tableros. El técnico rojinegro, tras la victoria, ya piensa en cómo frenar a TAU Castellón, su rival del domingo y con el que cierra la primera fase de la LEB Oro.

Valoración: “Creo que en el primer periodo hemos comenzado a buen ritmo, aunque sí hemos tenido demasiados intercambios de canastas. En el segundo cuarto hemos bajado un poco nuestro nivel, pero entiendo que hay veces que estos partidos son complicados de jugar. Teníamos un poco en la cabeza que había que ganar y hacer un buen partido porque venía gente a vernos. Durante el primer periodo nos han castigado muchísimo con el rebote ofensivo y tenían un punto más de energía. Por suerte estábamos acertados con el tiro de tres, pero necesitábamos ser un poco más agresivos, que es lo que hemos hablado durante el descanso y al final hemos conseguido mejorar nuestros números. Al final terminamos muy contentos, tanto por los jugadores como por toda la gente que ha venido, que es un placer tenerlos apoyándonos”.

Acierto en el triple y fallos en tiro de dos: “No voy a reproducir exactamente mis palabras en el descanso, pero era una de las cosas que había remarcado. Había bastantes cosas que llevábamos en negativo y lo que me he centrado es en que teníamos que hacer las cosas mejor. Está muy bien meter triples, pero las otras cosas también hay que hacerlas bien. Ellos llegaron al descanso sin haber lanzado tiros libres, prueba de que nos faltaba agresividad”.

Bressan: “Al final lo he decidido cambiar por lo mismo que cambio a cualquier jugador. En los últimos partidos ha jugado muy bien y creo que ha vuelto a hacer un partido muy serio. Como todos, tiene cosas que mejorar, como por ejemplo el instinto en el rebote. Hemos tenido un par de jugadas en las que por no tener ‘mala leche’ nos hemos quedado sin el balón, pero en líneas generales lo ha hecho muy bien. ¿El futuro? Depende mucho, pero tiene grandes cualidades”.

Estado de Fall: “Vamos a ir según las sensaciones que tenga. Si va evolucionando bien podrá jugar, pero si mantiene el dolor en el tobillo todo dependerá de cómo él se encuentre. Tampoco podemos forzarlo por si se rompe. Hay que ver mañana cómo está y si tiene buenas sensaciones podrá volver al trabajo. Si no, con Edu, Gonzalo y David tenemos el puesto cubierto. Él también quiere jugar, pero queda tantísima liga que adelantar tiempo puede ser peligroso”.

Racha de victorias: “No hemos ido pensando en el futuro. Siempre nos hemos fijado en el partido a partido. Siempre se te puede lesionar algún jugador y todo cambia mucho. Además, este año hemos aprendido a no mirar muy delante. Sí que es verdad que llegamos en un buen momento, se ve al equipo con buena química y jugando un buen baloncesto. Hay jugadores que han crecido mucho y otros que han mejorado su rendimiento. No hemos hecho muchas cuenta, porque no se pueden hacer”.

Christian Díaz: “Para él ha sido muy importante lo de hoy. Ayer nos tomamos juntos un café y el me decía que se encontraba mejor de ritmo y a nivel físico. No es un jugador al que solo le gusta anotar, a nivel defensivo es uno de los mejores jugadores que tenemos. Pero, además, el me dijo ‘yo necesito meter dos seguidas’ y hoy se ha visto. Era una cuestión de tiempo, hoy se ha quitado la mochila que tenía de presión y creo y espero que seguirá en esta dinámica”.

Castellón: “Es un equipo puede tener minutos en los que no acierta, pero también los tienen que anotan todo. Utilizan mucho el tiro de tres y eso tiene su riesgo. Nosotros mismos lo hemos visto. Tendremos que mejorar la defensa para parar su anotación y poder jugar a nuestro ritmo”.

Público el domingo: “Será importante, por supuesto. Es un partido complicado ante un grandísimo equipo, por lo que necesitaremos su empuje. Hoy en el descanso se escuchaba por los pasillo el bombo del ‘Frente Nazarí’ y eso nos ha venido genial. El jugador también está más motivado con gente en la grada.”