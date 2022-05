Pablo Pin: "Está todo el trabajo hecho, ahora toca jugar y disfrutar"

La cuenta atrás comienza a llegar a su fin, en poco más de 24 horas el Covirán Granada se jugará el ascenso directo a la ACB en el encuentro ante CB Almansa. El ambiente en la ciudad ya se empieza a pintar de rojinegro y Pablo Pin ha querido dejar un mensaje muy claro, "hay que disfrutar de esta situación porque no sabemos cuando volverá a ocurrir". El técnico granadino ha hablado sobre el lleno que habrá en el Palacio este viernes, el ruido externo que rodea al equipo y sobre la final por el ascenso del pasado año, partido que asegura no recuerda como algo negativo y que lo ha hecho mejor entrenador.

Valoración de la semana: "Veo al equipo que está trabajando bien, Pere ha ido cada día mejor, le hemos hecho algunas pruebas antes de entrenar y ya veremos como se encuentra mañana. Veo al equipo con muchas ganas, muy concentrados en hacer nuestro juego. Ese punto de ilusión se percibe, se ve en la cara de los jugadores".

Presión y ruido externo: "Nervios cada uno lo lleva por dentro. Volví a hablar con los jugadores para decirles que nos dediquemos a lo nuestro, pero sé que es difícil porque hay mucho ambiente. Lo estamos llevando bien, tenemos muy claro que tenemos que hacer tanto dentro como fuera de la pista. Todo el mundo está preparado para jugar bien y concentrado".

CB Almansa: "Más que temer del rival, me preocupa más que seamos nosotros, que juguemos a nuestro nivel. No hemos cambiado nada y lo que más he insistido es que tenemos que jugar nuestro baloncesto. Si hacemos eso, la calidad del equipo saldrá a la pista. El rival se está jugando el descenso. Va a venir un equipo a dar el máximo y que cuenta con jugadores que conocen muy bien la liga y que tiene un gran tiro de tres. Tenemos que ser capaces de frenar un poco su poder exterior. También debemos disfrutar, que el ambiente nos lo llevemos al disfrute y no a la presión".

Lleno en el Palacio: "Confío mucho en el equipo, creo que es una situación que nosotros la hemos creado. El ambiente que se va a vivir es fruto del trabajo que hemos hecho durante la temporada. Tenemos que disfrutar de esto porque no sabemos cuando va a volver a ocurrir. Es un partido importante para nosotros, pero teniendo claro que no se va a acabar el mundo pase lo que pase en el encuentro y es un partido para disfrutar el equipo se lo merece. Si conseguimos disfrutar las cosas saldrán bien".

¿Qué se ha aprendido del partido contra TAU?: "Somos capaces de ganar en partidos muy diferentes. Quizás el partido del otro día de Castellón nos recordó esa versión de saber movernos en partidos cerrados, esa capacidad para saber sufrir, mantener en la pista y no irnos del juego. Nos vino muy bien recordar ese tipo de carácter que tiene el equipo ya que no siempre se gana de 30 puntos. Tenemos que salir sin miedo, sin dudas y dar el máximo".

Semana larga hasta el partido: "Hay ganas de que llegue el partido, pero estoy disfrutando mucho de la semana. Es una situación con la que siempre he soñado. Está todo el trabajo hecho, ahora toca jugar y disfrutar".

Lucha por el ascenso contra Breogán: "Tanto las victorias como las derrotas te hacen crecer. No creo que sea una situación que nos pese. El año pasado es verdad que teníamos a Joan lesionado, Edu no pudo jugar tampoco... Este año llegamos de otra forma, con otra dinámica. Son experiencias que tienes que ir sumando, yo no recuerdo aquella final como algo negativo. Las cosas pasan cuando tienen que pasar, si no subimos el año pasado es porque no nos tocaba. Necesitábamos más físico, más músculo, aquello nos ayudó muchísimo para la construcción del equipo. Me hubiese gustado ganar, pero creo que es algo que me hizo mejor entrenador".