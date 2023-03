Pablo Pin: "Es muy difícil competir sino se anota de tres"

Sin triples ni hay victorias. Esta máxima está muy clara en la ACB, pero hay días en los que el balón no quiere entrar o el ojo y la muñeca no están acertadas. Pablo Pin aseguró que su equipo hizo un buen partido en lo que a actitud se refiere y destacó los buenos porcentajes desde el tiro de dos y en el rebote. Además, Pin reconoció el gran partido firmado por Youssou Ndoye y habló sobre el cambio del pívot por Petit Niang en los últimos minutos.

Valoración del partido: "El partido ha sido de altibajos en nuestro ritmo. Mi equipo ha sido capaz de seguir trabajando bien en varios momentos y de mantenernos en el partido. A nivel actitud, no nos hemos dejado en ningún momento. Con la falta de Lluís costa también hemos sufrido. El partido ha estado marcado por los tiros abiertos que hemos fallado. Luke, por ejemplo, ha tenido un mal día. No anotar de tres hace que te cueste mucho remontar un partido. Un fallo en ataque, cuando íbamos a nueve, nos hemos despistado, ha sido antideportiva de Renfroe y en una situación que hemos visto mil veces esta mañana, ha sido un 5-0 para ellos que ha roto el partido. A nivel de actitud ha estado muy bien, hemos tenido un buen porcentaje en tiros de dos y hemos ganado la batalla del rebote. Lo positivo también es la actuación de Ndoye y Moore".

Ndoye: "Hemos salido con Petit, que nos da un punto de energía, pero no es un jugador que tenga poste bajo. En las situaciones de continuación fija mucho las defensas y somos capaces de hacer tiros. Al ver que no estábamos anotando, hemos apostado por Ndoye para exprimir la zona. Petit ha salido al final también para que Ndoye descanse y para que se vaya con buenas sensaciones. No he reservado a Ndoye pensando en UCAM, el cambio ha sido más por Petit que por Youssou. Necesitamos repartir minutos para llegar enteros al siguiente partido. Ha sido por cambiar el chip y que nos vayamos con una sensación positiva a pesar de la derrota".

¿Qué ha faltado para ganar?: "Si no se anota de tres es muy difícil competir contra este tipo de equipos. Nuestro balance defensivo no ha sido bueno. Ha habido situaciones en las que ellos han anotado puntos sencillos".