Pablo Pin: "El equipo ha entendido que compartiendo el balón somos mejores"

Felicidad absoluta en el Covirán Granada. Tras la increíble victoria ante Zunder Palencia, Pablo Pin ha comparecido en rueda de prensa para mostrar su más absoluto orgullo hacia el gran trabajo que han realizado sus jugadores. El técnico granadino ha apuntado que la victoria es consecuencia del esfuerzo realizado durante varias semanas. Además, ha destacado la actuación de Jonathan Rousselle y ha apuntado ciertos detalles a mejorar en un partido brillante.

Valoración del partido: "Hemos tenido una entrada al partido muy buena, con mucha defensa y esto nos ha dado tener un buen ritmo. En general, la energía defensiva ha sido muy buena, hemos sigo capaces de robar balones, puntuar tiros y, sobre todo, de controlar el balón. Después del descanso teníamos claro que debíamos mejorar el rebote. Al final esta parte la hemos ganado y es sin duda una victoria de equipo. Es normal que se destaque a Lluís o Joe, pero me quedo también con los minutos de Rousselle o de Pere Tomàs que han sido espectaculares".

Rousselle: "Ha dado una pincelada del gran jugador que es. Tal y como está el mercado, es un lujo que lo hayamos podido fichar. Ha hecho un esfuerzo en defensa, ha imprimido ritmo, y ya lo hemos visto. Ha hecho 13 de valoración en apenas 13 minutos".

Victoria plácida: "Tenemos que estar preparados para todo, para partidos igualados o para partidos que van ganados de 18 al descanso, pero que hay que concienciar de que el basket avergae es muy importante. Además, contento porque el Palacio ha podido disfrutar con el equipo".

Mejor partido a nivel anotador: A nivel ofensivo ha sido un partido redondo. Excepto un par de jugadas, el resto ha estado muy bien. El porcentaje de tiro es una consecuencia de algo. El equipo ha entendido que compartiendo el balón somos mucho mejores. Ahí están las nueve asistencias de Joe Thomasson o las cinco de Lluís. Si es el mejor partido de la temporada no sé. Me quedo con la línea de mejora que estamos teniendo, veo a los jugadores felices y es lo que necesitamos, saber que tenemos que ser trabajando con la máxima humildad.

Objetivo de la permanencia: "Ganar a un equipo como Palencia que está ahí con nosotros es una victoria muy importante. Breogán ha ganado en Bilbao, Zaragoza recibe al Barcelona y esto puede dar muchas vueltas. El objetivo es una consecuencia, me quedo con que el trabajo ha hecho que la consecuencia sea una victoria como esta".

Algún aspecto a mejorar: "En ciertos momentos, ha habido un par de situaciones en las que me da igual cómo vaya el marcador que hay que utilizar las faltas. Aquí no se puede permitir nada. Son pequeños detalles que me gustaría que fuesen perfectos".