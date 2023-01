Pablo Pin: "El equipo ha crecido, ha vuelto a hacer buenos minutos"

Una semana más, un sabor agridulce. El Covirán Granada ha sumado este domingo su octava derrota consecutiva, pero lo ha vuelto a hacer dando una buena imagen sobre la pista. Tras el encuentro ante el Real Madrid, Pablo Pin compareció en rueda de prensa con cierta satisfacción por que "el equipo ha vuelto a crecer", pero con cierta autocrítica consciente de los errores que ha cometido su plantilla. El técnico rojinegro también habló del estreno de Mike Moore y Michael Caicedo, así como del arbitraje y de la superioridad del rival en el juego interior.

Valoración del encuentro: "Hemos sido capaces de hacer buen baloncesto durante muchos minutos. A nivel defensivo hemos podido parar su ritmo, aunque nos ha costado demasiado anotar en el primer cuarto. A veces no hemos seleccionado bien, pero lo hemos corregido en el segundo tiempo. El partido estaba bien igualado, pero con este equipo cualquier error te lo castigan. Para como habían ido los dos primeros periodos, la diferencia al descanso no era justa. La salida al tercer cuarto ha sido buena. Hemos metido ritmo al partido, aunque hemos fallado algunos tiros abiertos que de anotarlos nos hubiese acercado en el marcador y nos hubiesen dado confianza. El rebote defensivo y los puntos tras pérdida han sido los detalles que nos han afectado. El equipo ha crecido, ha vuelto a hacer buenos minutos. Ha debutado Ricardo, han jugado Moore y Caicedo, ha vuelto David Iriarte, son muchas cosas positivas que sacar de este encuentro".

Superioridad del rival en el juego interior: "Hay que ayudar a Petit cuando él nos ayuda. Ha intimidado muchísimo hoy, pero es un punto de mejora para nosotros. Hay que hacer el esfuerzo de que los jugadores pequeños también se metan en la zona".

Diferencia en el marcador al final del encuentro: "Hay que analizarlo todo. En cuanto rebote y puntos tras pérdida no hemos estado bien y ahí está la diferencia".

Enfrentarse al Real Madrid: "He estado igual de orgullo en otros partidos. Dirigir al equipo de mi ciudad cada semana para mí ya es un sueño cumplido. Es una satisfacción vivir este tipo de encuentro y ojalá podamos seguir recibiendo a estos rivales durante mucho tiempo".

Nivel defensivo: "El rebote lo tenemos que mejorar. Más que una cuestión de juego, tenemos que jugar la semana que viene sin una losa. Es un partido importante, pero no se va a acabar el mundo. Si el partido se complicada, no podemos mirar al suelo, no venirnos abajo y seguir disfrutando y sufriendo a parte iguales".

Moore y Caicedo: "Han estado bien, se ha visto la ayuda que nos aportan a nivel físico. Hay una cosa de los dos que me ha gustado mucho, sobre todo, de Michael es que no han hecho ningún mal tiro. No han buscado la exhibición, han venido a trabajar. Ha tenido la madurez de estar tranquilo, de trabajar en defensa y de ayudar al equipo".

Rotaciones en el partido: "Con Michael y Mike queríamos que jugasen minutos, que entren en la rotación. Lo que está claro es que la competitividad en la plantilla ha subido muchísimo. El que esté bien jugará y el que no, no. Pere es un jugador muy importante para nosotros, hace un trabajo espectacular esté más o menos acertado. Los dos fichajes vienen con mucha hambre, por lo que ahora habrá que trabajar mucho más".

Arbitraje: "A nivel de criterio, bueno, es más cosa nuestra, esto es la ACB y no podemos seguir quejándonos de faltas o de decisiones arbitrales. Tenemos que ser nosotros los que subamos el nivel. Nosotros podemos controlar el nivel físico y de dureza ahí es donde tiene que estar el foco".