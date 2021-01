Pablo Pin: “El equipo que mejor se adapte esta temporada sacará ventaja”

El inicio del año no está siendo tan fructífero como se esperaba para el Covirán Granada. Los nazaríes han visto, impotentes, como el coronavirus les arrebataba sus tres primeros encuentros del año frente a Almansa, Lleida y Murcía, este último se debía disputar este sábado 16 de enero. A esta situación se le une la ausencia de Thomas Bropleh que ya ha comenzado a entrenar con balón, después de algunas semanas realizando trabajos de gimnasio y la baja de Christian Díaz que permanecerá 10 días aislado tras dar positivo por coronavirus. Ante este panorama, al conjunto granadino solo le queda adaptarse, tal y como ha explicado Pablo Pin en rueda de prensa y buscar el lado positivo.

“La parte buena de no jugar estos partidos es que nos está dando tiempo a recuperar a los lesionados. Los jugadores tienen muchísimas ganas de jugar. El día de Almansa ellos mismos lo comentaban. Son cosas que tenemos que estar preparados. Les intento transmitir que nos va a servir para recuperarnos bien. Ahora vendrá un tiempo en el que no pararemos de jugar porque tendremos que meter algún partido entre semana. Debemos ser inteligentes y seguir creciendo como equipo y que a nivel físico nos encontremos bien, es muy importante para nosotros al no tener una plantilla muy larga”.

El Covirán Granada afrontará en las próximas semanas una acumulación de encuentros que pueden llegar a pasar factura a nivel físico al equipo. Ante esta posibilidad, el técnico nazarí ya tiene planificados los ritmos de entrenamiento de la plantilla para “acostumbrar” a sus jugadores al nivel de exigencia y espera que esto ocurra también en un futuro próximo si el equipo se clasifica para los Playoffs. “La semana la vamos a organizar de forma que sigamos entrenando a ritmo normal. En principio jugaremos el sábado entre nosotros. Es complicado encontrar a otros equipos. La semana pasada estuvimos hablando con Marbella pero no pudimos jugar. Empieza a haber muchos partidos aplazados de varias categorías, por lo que seguiremos trabajando en factores que tenemos que mejorar. Si dios quiere jugaremos Playoffs y los jugadores tienen que estar preparados para ello. Nosotros intentamos hacer entrenamientos con más carga, simulando una semana con más de un partido. Lo que me preocupa es que estemos sanos. Lo ideal es jugar los sábados, pero sabíamos que esto podía ocurrir”.

Entre los planes del plantel rojinegro está la posibilidad de disputar el partido aplazado contra Almansa el próximo 23 de enero, al menos así lo va a proponer el club. “Ellos también llevarán sin jugar mucho tiempo. Los otros equipos van a estar como nosotros. Es complicado mantener una mentalidad competitiva cuando el fin de semana no juegas. Costará al principio, pero esta plantilla siempre entrena muy bien y está preparada. Lo importante esta temporada es la adaptación y el equipo que mejor lo haga sacará ventaja”.

Por último, Pablo Pin ha querido dejar una pequeña valoración sobre el partido del pasado fin de semana en el que la cantera del Fundación recibió una anotación desorbitada por parte del equipo rival. Ante la polémica formada, el entrenador ha dejado a un lado lo ocurrido y ha abogado por buscar una solución. “Lo que tenemos que hacer es aprender. Esto fue el sábado y estamos a martes. Se podría haber buscado ya una solución, nos podríamos haber reunido y haber puesto una norma. No nos podemos olvidar de los niños y las niñas, ellos son los protagonistas de esto. El baloncesto formativo es eso, formativo”.