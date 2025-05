Pablo Pin tras el descenso: "Tenemos que entender esto como parte del crecimiento del club"

Día triste para el Covirán Granada. Tras tres años en la ACB, el conjunto rojinegro ha confirmado su regreso a la Primera FEB tras caer ante el Real Madrid. Los granadinos no pudieron conseguir una última bala para quedarse en la Liga Endesa tras un encuentro marcado por la presión y la evidente superioridad de los blancos. Tras la confirmación del descenso, Pablo Pin se ha mostrado claramente afectado por lo sucedido, aunque ha tratado de poner el foco en el último encuentro que los rojinegros deben afrontar de este amargo final de temporada. El técnico ha detallado que el equipo debe centrarse en el partido del próximo viernes ante MoraBanc Andorra por "respeto al club y a la afición".

Valoración del partido: “Nuestro inicio de partido en el primer periodo no fue un inicio bueno, tuvimos varias señalizaciones, algún triple abierto que no fuimos capaces de anotar. Ahí generaron una ventaja que creíamos que mejorando un poco éramos capaces de entrar al partido otra vez. Hemos sido capaces de hacer un cuarto serio, nos hemos quitado los nervios de un partido importante para nosotros. Llegando al descanso con nueve puntos abajo, en el vestuario hemos hablado de ser nosotros mismos, de ser agresivos, de dar nuestro máximo en cada jugada. Hemos hecho buenos momentos en el tercer periodo, pero nuestra sobrepresión ha sido excesiva. No hemos terminado de culminar una remontada clara. No hemos terminado de empatar el partido y de tener otro tipo de situación. El Madrid ha jugado con la ventaja y han sido justos vencedores. A nivel defensivo, si cogemos los equipos del doce hacia abajo, hoy es la anotación más baja del madrid en casa, pero anotando 67 puntos en esta liga es muy complicado. Hacer el último esfuerzo, intentar sacar el partido el viernes”.

Cómo está el equipo y el entrenador: “Es un momento duro para todos, sobre todo cuando en este club somos los mismos desde el inicio. Esta es la décimo tercera temporada de la historia, hemos sido capaces de jugar tres temporadas en la liga. Nuestra trayectoria ha sido muy buena. Lo tenemos que entender como parte del crecimiento de un club y de los jugadores”.

Sensaciones: “Es un momento triste para todos, es complicado hablar y creo que las cosas hay que analizarlas con un poco de tiempo. Cuando volvamos al día siguiente es cuando hablamos. Hoy hago lo mismo, nuestra manera de trabajar no va a cambiar. Concentrarnos en el siguiente partido, eso es lo más importante. No creo que sea el momento de decir ni cosas buenas ni cosas malas porque están jodidos y el mensaje no va a llegar”.

Día histórico por el descenso del proyecto: "Nosotros tenemos una manera de trabajar en el club y en el equipo. Mañana me levantaré, analizaré el partido y haré todo lo posible por que el equipo vaya con la máxima tensión para ganar el viernes. Es una situación jodida, cuando hemos tenido derrotas años anteriores, cuando ha pasado el tiempo te das cuenta que es parte de esto. Solo puedo volver a Granada para trabajar por el siguiente partido. Cuando acabe el viernes ya pensaremos en el futuro. El viernes hay un partido y por respeto a nosotros, al club y a la afición tenemos que dar el 200%".