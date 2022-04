Pablo Pin: "En el descanso les he transmitido que confiaba en ellos"

Punto y final a la ilusión de la Copa Princesa. El título se queda en Madrid, pero como ha dicho Pablo Pin en rueda de prensa, hay que sentirse orgullosos. El técnico rojinegro no ha tenido problema en reconocer que la primera mitad de su equipo no ha sido buena y ha apuntado que se les notaba con miedo, sin ser ellos mismos. El entrenador también ha explicado su charla durante el descanso y ha apuntado que "si jugamos a nuestro nivel somos capaces de todo".

Valoración: "El inicio no ha sido bueno, su defensa de cambios nos ha colapsado el juego en ataque y ha hecho que no nos sintiéramos a gusto. Eso nos ha afectado a nuestro nivel defensivo. En la primera parte no hemos sido nosotros, que suele jugar con alegría y con energía. Más que el qué jugar es el cómo. Nosotros tenemos que divertirnos en la pista y le he pedido a los jugadores que sean ellos, sin ningún tipo de miedo. Hemos sido capaces de cambiarlo todo, le hemos metido ritmo al partido y hemos podido competirlo ante un gran equipo. Estas situaciones son difíciles de gestionar, tanto si te ves arriba como abajo. El final del partido ha sido muy bonito y ahora mismo tengo un doble sentimiento, estoy muy jodido por perder y por otro lado de orgullo por toda la gente que ha venido desde Granada y por el equipo por el esfuerzo mental que ha hecho, por no dejarse ir y querer dar un paso adelante como equipo. Me han demostrado una vez más que si jugamos a nuestro nivel somos capaces de todo".

Partido del próximo domingos: "El primer aprendizaje es que cuando jugamos con nuestro carácter podemos competir con todo el mundo. Se aprende mucho de este partido y espero que el del próximo domingos sea muy igualado. Es un encuentro importante para los dos, pero aún queda temporada. Se puede dar un paso muy importante, pero en esta liga hay que saber ganar a otros muchos equipos".

Charla en el descanso: "Más que nada hemos visto algunas jugadas del primer tiempo, donde está la diferencia entre lo que solemos hacer y que estábamos haciendo. Les he insistido que confío en ellos y ellos deben confiar tanto en sí mismos como yo en ellos. Que no importaba tanto que jugada elegir, sino nuestra actitud, teníamos que ser nosotros. Que saliésemos tranquilos y a jugar a nuestro ritmo".

Actuación arbitral: "Aún tengo que ver las jugadas. Me cuesta creer que Christian sea capaz de mover a Larsen con esa potencia. Aun así, pitar es complicado y tengo que verlo primero".